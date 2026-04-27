    ക​രി​നി​ഴ​ലേ​റ്റ

    ക​രി​നി​ഴ​ലേ​റ്റ കു​ഞ്ഞു​മു​ദ്ര​ക​ൾ

    Posted On date_range 27 April 2026 8:00 AM IST
    ഷം​ല ജ​ഹ്ഫ​ർ
    ആ​ർ​ത്ത​ല​യ്ക്കു​ന്ന

    ര​ണ്ട് ക​ട​ലു​ക​ൾ കൂ​ടി​ച്ചേ​ർ​ന്ന്

    നി​ലാ​വു​കൊ​ണ്ട്

    മേ​ൽ​ക്കൂ​ര കെ​ട്ടി;

    മ​ഞ്ഞി​ൻ പു​ത​പ്പി​ൽ മൂ​ടി,

    പൂ​ക്കാ​ലം വ​രു​മെ​ന്ന് കാ​ത്തു​നി​ന്നു.

    ​ഗ്രീ​ഷ്മ​വും ഹേ​മ​ന്ത​വും

    ഒ​രു കാ​തം താ​ണ്ടി ഒ​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴാ​ണ്

    വ​സ​ന്തം വ​ന്നു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    സൂ​ര്യ​ൻ ഒ​രു ക​ട​ലി​നെ

    ഇ​ക്കി​ളി​യാ​ക്കി ഉ​ണ​ർ​ത്തു​മ്പോ​ൾ,

    മ​റ്റേ ക​ട​ൽ ന​ക്ഷ​ത്ര​ഗ​ന്ധം നു​ക​ർ​ന്ന്

    ഉ​റ​ങ്ങാ​തെ കി​ട​ന്നു.

    ​പ​ക​ലു​ക​ളി​ൽ ഓ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ര​ൽ​ത്തു​മ്പി​ൽ

    പൂ​ക്ക​ളു​ടെ രൂ​പം വ​ര​ച്ചു;

    രാ​ത്രി​ക​ളി​ൽ തി​ര​മാ​ല​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം

    ച​ന്ദ്ര​നും സൂ​ര്യ​നും ഒ​ളി​ച്ചു​ക​ളി​ച്ചു.

    പൂ​ക്ക​ൾ വ​ള​ർ​ന്നു,

    വ​സ​ന്ത​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടും വീ​ണ്ടും പി​റ​ന്നു;

    ക​ട​ലി​ന്റെ നെ​ഞ്ചി​ല​പ്പോ​ൾ

    വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൻ ശ്വാ​സം​മാ​ത്രം.

    ​അ​ങ്ങ​നെ​യി​രി​ക്കെ-

    ആ​ർ​ത്ത​ല​ച്ചൊ​രു പേ​മാ​രി,

    ഇ​രു​ണ്ട മ​ഹാ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ര​വം,

    അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ച​വി​ട്ട​ടി​ക​ൾ.

    ക​ട​ലു​ക​ളു​ടെ ക​ണ്ണി​ൽ

    ഇ​രു​ണ്ട കൊ​ടു​മു​ടി​ക​ൾ

    ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്നു.

    ​വീ​ട​കം ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണു;

    വാ​തി​ൽ​പ്പ​ടി​യി​ലും ചു​വ​രു​ക​ളി​ലു​മി​പ്പോ​ൾ

    തീ​ജ്വാ​ല​യും വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ളു​ടെ പു​ക​യും മാ​ത്രം.

    ഓ​രോ ച​വി​ട്ട​ടി​യി​ലും

    കു​ഞ്ഞു​കൈ​ക​ളു​ടെ മു​ദ്ര​ക​ൾ;

    ക​ണ്ണാ​ടി​ക​ളി​ൽ

    മൃ​ത​ശ​രീ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ണു​ത്ത ദൃ​ശ്യം.

    ​ഒ​രി​ക്ക​ൽ സു​ന്ദ​ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ട​ത്ത്

    ക്രൂ​ര​മാ​യ നി​ഴ​ലു​ക​ൾ​മാ​ത്രം.

    ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യ ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ,

    പൊ​ട്ടി​പ്പോ​യ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ണ​ൽ​പ്പൊ​ടി,

    താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ ആ​രു​മി​ല്ലാ​തെ

    നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​യി ഒ​ഴു​കി​യ വീ​ടി​ന്റെ അ​വ​ശേ​ഷി​പ്പ്.

    ​പി​ന്നെ​യൊ​രി​ക്ക​ലും

    ആ ​വീ​ടി​ല്ലാ​ത്ത വീ​ട്ടി​ൽ

    വ​സ​ന്ത​വും ഗ്രീ​ഷ്മ​വും ഹേ​മ​ന്ത​വും

    തി​രി​കെ ക​യ​റി​യ​തേ​യി​ല്ല.

    ​ക​ട​ലു​ക​ൾ ര​ണ്ടും

    ദൂ​രെ​നി​ന്നും

    ത​മ്മി​ൽ നോ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു

    പ​ര​സ്പ​രം പ​റ​യാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന

    എ​ല്ലാ ക​ഥ​ക​ളും

    മ​റ​ന്നെ​ന്ന​പോ​ലെ.


