വാസ്തവം
മുറിയുടെ മൂലയിൽ
വസ്തുക്കൾ നിറഞ്ഞ വലിയൊരു ചാക്കുകെട്ടുണ്ട്
അതിൽനിന്നാവണം
ഒച്ചകൾ
വസ്തുക്കളുടെ
കടന്നുവരുന്നത്
കവിതയിലേക്ക്
അതിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം എനിക്കറിയില്ല
ഞാനങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നെന്നുമാത്രം
യാഥാർഥ്യങ്ങളുടേതായ ഈ ലോകമുണ്ടെന്നും
ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു
വ്യഥകളൊന്നുമില്ല
എനിക്ക്
സത്യത്തെക്കുറിച്ച്
സത്യത്തെ മറികടന്നുപോകുന്നൂ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ
സത്യം തറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു
യാഥാർഥ്യങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു
ഒരാളൊരു ഭൂതക്കണ്ണാടിയുമായി വരുന്നു
പരിശോധന
മുറിയാകെ
നിരോധിക്കുന്നു
അയാൾ
അസ്തിത്വം
ചാക്കുകെട്ടിന്റെ
തറഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണയാൾ
ഭൂതക്കണ്ണാടിയുടെ കാഴ്ചയിൽ
എനിക്ക്
ഉത്കണ്ഠകളൊന്നുമില്ല
അർഥങ്ങളെക്കുറിച്ച്
അർഥങ്ങളെ കടന്നുപോകുന്നൂ വാക്കുകൾ
അയാളെന്നാൽ കേക്കുന്നുണ്ട്
ഒച്ചകൾ ഒച്ചകൾ
വസ്തുക്കളുടെ
ഞാനങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു
ഒച്ചകളുടെ ഒരു ലോകമുണ്ടെന്നും
ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു
ഒരു കൊട്ട ഉണ്ണിയപ്പവുമായി
മുത്തശ്ശി മുറ്റത്തേക്കു പോകുന്നു
ഒരെണ്ണവുമാർക്കും തിന്നാൻ കൊടുക്കാതെ
ഓരോന്നായ്
ഉരുട്ടിവിടുന്നു
ചക്രവാളത്തിലേക്ക്
ചൂവാളത്തിലേക്കുള്ള ഓട്ടമാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം
വരും
അയാൾ
നാളെയും
ഭൂതക്കണ്ണാടിയുമായ്
മറ്റന്നാളും വരും
ഈ മുറി അയാൾ കാണില്ല
ചുമരുകൾ കാണും
ഭൂതക്കണ്ണാടി സത്യത്തിന്റെ ഉപകരണമാണ്
സത്യം തറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു
യാഥാർഥ്യങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു
നിരാകരിക്കാനാവില്ല
ആർക്കും
ഒച്ചകളെ
വസ്തുക്കളുടെ
വസ്തുക്കൾ സ്ഥാവരങ്ങളല്ല
അവ ജീവിതത്തോടൊപ്പം ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു
സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു
അർഥം തറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു
വാക്ക് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു