    വാ​സ്ത​വം

    Posted On date_range 27 April 2026 7:45 AM IST
    Updated On date_range 27 April 2026 7:45 AM IST
    വാ​സ്ത​വം
    By
    ബാബു സക്കറിയ
    മു​റി​യു​ടെ മൂ​ല​യി​ൽ

    വ​സ്തു​ക്ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ വ​ലി​യൊ​രു ചാ​ക്കു​കെ​ട്ടു​ണ്ട്

    അ​തി​ൽ​നി​ന്നാ​വ​ണം

    ഒ​ച്ച​ക​ൾ

    വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ

    ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്

    ക​വി​ത​യി​ലേ​ക്ക്

    അ​തി​ന്റെ രീ​തി​ശാ​സ്ത്രം എ​നി​ക്ക​റി​യി​ല്ല

    ഞാ​ന​ങ്ങ​നെ വി​ചാ​രി​ക്കു​ന്നെ​ന്നു​മാ​ത്രം

    യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​യ ഈ ​ലോ​ക​മു​ണ്ടെ​ന്നും

    ഞാ​ൻ വി​ചാ​രി​ക്കു​ന്നു

    വ്യ​ഥ​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ല

    എ​നി​ക്ക്

    സ​ത്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്

    സ​ത്യ​ത്തെ മ​റി​ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്നൂ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ൾ

    സ​ത്യം ത​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു

    യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്നു

    ഒ​രാ​ളൊ​രു ഭൂ​ത​ക്ക​ണ്ണാ​ടി​യു​മാ​യി വ​രു​ന്നു

    പ​രി​ശോ​ധ​ന

    മു​റി​യാ​കെ

    നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്നു

    അ​യാ​ൾ

    അ​സ്തി​ത്വം

    ചാ​ക്കു​കെ​ട്ടി​ന്റെ

    ത​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ​യാ​ൾ

    ഭൂ​ത​ക്ക​ണ്ണാ​ടി​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    എ​നി​ക്ക്

    ഉ​ത്ക​ണ്‌​ഠ​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ല

    അ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച്

    അ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ളെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്നൂ വാ​ക്കു​ക​ൾ

    അ​യാ​ളെ​ന്നാ​ൽ കേ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്

    ഒ​ച്ച​ക​ൾ ഒ​ച്ച​ക​ൾ

    വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ

    ഞാ​ന​ങ്ങ​നെ വി​ചാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ഒ​ച്ച​ക​ളു​ടെ ഒ​രു ലോ​ക​മു​ണ്ടെ​ന്നും

    ഞാ​ൻ വി​ചാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ഒ​രു കൊ​ട്ട ഉ​ണ്ണി​യ​പ്പ​വു​മാ​യി

    മു​ത്ത​ശ്ശി മു​റ്റ​ത്തേ​ക്കു പോ​കു​ന്നു

    ഒ​രെ​ണ്ണ​വു​മാ​ർ​ക്കും തി​ന്നാ​ൻ കൊ​ടു​ക്കാ​തെ

    ഓ​രോ​ന്നാ​യ്

    ഉ​രു​ട്ടി​വി​ടു​ന്നു

    ച​ക്ര​വാ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്

    ചൂ​വാ​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഓ​ട്ട​മാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​തം

    വ​രും

    അ​യാ​ൾ

    നാ​ളെ​യും

    ഭൂ​ത​ക്ക​ണ്ണാ​ടി​യു​മാ​യ്

    മ​റ്റ​ന്നാ​ളും വ​രും

    ഈ ​മു​റി അ​യാ​ൾ കാ​ണി​ല്ല

    ചു​മ​രു​ക​ൾ കാ​ണും

    ഭൂ​ത​ക്ക​ണ്ണാ​ടി സ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​ണ്

    സ​ത്യം ത​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു

    യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്നു

    നി​രാ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല

    ആ​ർ​ക്കും

    ഒ​ച്ച​ക​ളെ

    വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ

    വ​സ്തു​ക്ക​ൾ സ്ഥാ​വ​ര​ങ്ങ​ള​ല്ല

    അ​വ ജീ​വി​ത​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ച​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​ന്നു

    സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​ന്നു

    അ​ർ​ഥം ത​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു

    വാ​ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​ന്നു


