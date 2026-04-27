    ഇ​ണ്ണ്യാ​ച്ചി​യ​മ്മ

    27 April 2026 9:15 AM IST
    27 April 2026 9:15 AM IST
    ഇ​ണ്ണ്യാ​ച്ചി​യ​മ്മ
    By
    പ്ര​ദീ​പ് രാ​മ​നാ​ട്ടു​ക​ര
    പ്ലാ​വി​ല കോ​ട്ടി​യ കു​മ്പി​ൾ.

    അ​തി​ന്റെ ചു​ണ്ടി​ൽ

    അ​റ്റു​വീ​ഴാ​നി​രു​ന്ന ജ​ല​ത്തു​ള്ളി.

    തു​ള്ളി നി​റ​യെ

    മേ​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​ല​പ്പ​ക​ർ​പ്പ്...

    ഓ​രോ​ന്നാ​യി

    നാ​വു​കൊ​ണ്ട്

    അ​റു​ത്തെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്

    ഇ​ണ്ണ്യാ​ച്ചി​യ​മ്മ

    ഇ​റു​കെ പു​ണ​ർ​ന്ന​ത്.

    ട്രൗ​സ​റി​ന്റെ ജ​നാ​ല തു​റ​ന്ന്

    ചു​ക്കു​മ​ണി​യി​ൽ ഉ​മ്മ​വെ​ച്ചാ​ണ്

    ഇ​ണ്ണ്യാ​ച്ചി​യ​മ്മ

    ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളോ​ട് ഇ​ഷ്ടം കൂ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഓ​ല​പ്പ​ച്ച ക​ടി​ച്ചു​കീ​റി

    പ​മ്പ​രം പ​ണി​ഞ്ഞ്

    ക​റ​ങ്ങി ക​റ​ങ്ങി വീ​ഴു​മ്പോ​ൾ

    തൂ​ങ്ങി​യാ​ടു​ന്ന

    ചു​ളി​ഞ്ഞ മു​ല​ക​ളി​ൽ പ​റ്റി​ച്ചേ​ർ​ന്ന്

    കാ​തോ​ർ​ത്ത് കി​ട​ക്കാം.

    ക​ട​ലി​ര​മ്പ​വും കാ​റ്റി​ന്റെ ഗ​തി​യും

    പ​ല​താ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ

    ചി​റ​ക​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് കേ​ൾ​ക്കാം.

    പ​ല​നി​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ന്നു​പോ​കും

    മാ​ലാ​ഖ​മാ​ർ,

    കി​രീ​ടം​വെ​ച്ച രാ​ജാ​വ്,

    കു​റു​ക്ക​നും സിം​ഹ​വും...

    മ​ണ്ണാ​ങ്ക​ട്ട​യും ക​രി​യി​ല​യും....

    കി​ണ​ർ കോ​രി​യെ​ടു​ത്ത്

    ഇ​ണ്ണ്യാ​ച്ചി​യ​മ്മ

    മ​ൺ​ക​ല​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ഴി​ക്കു​മ്പോ​ൾ

    വി​ശ​പ്പി​ന്റെ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ

    ഓ​ടാ​ൻ തു​ട​ങ്ങും.

    പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ

    പ​ക​ർ​ന്ന​ത​ത്ര​യും

    ഒ​രു വ​റ്റി​നാ​യി

    കു​ടി​ച്ചു​വ​റ്റി​ക്കും.

    എ​ങ്കി​ലും

    ക​ര​ഞ്ഞു ക​ര​ഞ്ഞ്

    ചി​രി​ച്ചു ചി​രി​ച്ച്

    സ്നേ​ഹി​ച്ചു സ്നേ​ഹി​ച്ച്

    ക​ണ്ണു​ക​ളി​ൽ

    ഇ​ല​ക​ൾ പെ​രു​കും

    മ​ഴ​യും വെ​യി​ലും

    നെ​റു​ക​യി​ൽ ചാ​ലി​ച്ച്

    തൊ​ട്ടു ന​ക്കി​യ ചി​രി​യി​ൽ

    എ​രു വ​ലി​ച്ച്

    പ​ല്ലി​ല്ലാ മോ​ണ​യി​ൽ

    വി​രി​ഞ്ഞു നി​ൽ​ക്കും

    ഒ​രു മെ​മ്മ​റി കാ​ർ​ഡി​ലും

    ഒ​തു​ങ്ങാ​തെ

    ഇ​ണ്ണ്യാ​ച്ചി​യ​മ്മ.

    News Summary - Malayalam poem
