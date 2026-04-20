    ഒപ്പം

    ഒപ്പം

    Posted On date_range 20 April 2026 7:45 AM IST
    Updated On date_range 20 April 2026 7:45 AM IST
    By
    സച്ചിദാനന്ദൻ
    ദൈവം ദലിതര്‍ക്കും ആദിവാസികള്‍ക്കുമൊപ്പം അവസാനത്തെ പാട്ട് പാടുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടികള്‍ ചോര വീണ മണ്ണ് ശിരസ്സിലേറ്റി ആ പാട്ടിന്റെ താളത്തില്‍ നൃത്തംവെക്കുന്നു ആ പാട്ടിന്റെ ഭാഷ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല– പല ഭാഷകള്‍ ചേര്‍ന്ന് മഴവില്ല് പോലെ ചക്രവാളത്തില്‍നിന്ന് ചക്രവാളത്തിലേക്ക് വളയുന്ന ഒന്ന്. അതില്‍ ആദ്യത്തെ ഭാഷയുണ്ടായിരുന്നു, അവസാനത്തെ ഭാഷയും. ആ കുട്ടികളുടെ നൃത്തത്തില്‍ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യരുടെ നൃത്തമുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യര്‍ക്കും മുമ്പുള്ള മണ്ണിന്റെയും ജലത്തിന്റെയും വായുവിന്റെയും മേഘങ്ങളുടെയും നൃത്തവും മനുഷ്യരെ അതിജീവിക്കാന്‍...

    ദൈവം ദലിതര്‍ക്കും ആദിവാസികള്‍ക്കുമൊപ്പം

    അവസാനത്തെ പാട്ട് പാടുന്നു

    കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടികള്‍ ചോര വീണ

    മണ്ണ് ശിരസ്സിലേറ്റി ആ പാട്ടിന്റെ

    താളത്തില്‍ നൃത്തംവെക്കുന്നു

    ആ പാട്ടിന്റെ ഭാഷ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല–

    പല ഭാഷകള്‍ ചേര്‍ന്ന് മഴവില്ല് പോലെ

    ചക്രവാളത്തില്‍നിന്ന്

    ചക്രവാളത്തിലേക്ക് വളയുന്ന ഒന്ന്.

    അതില്‍ ആദ്യത്തെ ഭാഷയുണ്ടായിരുന്നു,

    അവസാനത്തെ ഭാഷയും.

    ആ കുട്ടികളുടെ നൃത്തത്തില്‍

    ആദ്യത്തെ മനുഷ്യരുടെ നൃത്തമുണ്ടായിരുന്നു

    മനുഷ്യര്‍ക്കും മുമ്പുള്ള

    മണ്ണിന്റെയും ജലത്തിന്റെയും

    വായുവിന്റെയും മേഘങ്ങളുടെയും നൃത്തവും

    മനുഷ്യരെ അതിജീവിക്കാന്‍ പോകുന്ന

    ആട്ടിന്‍കുട്ടികളുടെയും മീനുകളുടെയും

    ശലഭങ്ങളുടെയും ഇലകളുടെയും നൃത്തം

    ഇതാ ഞാനും ഇപ്പോള്‍ ആ പാട്ടു മൂളുകയാണ്

    അതിന്റെ സുവർണദലങ്ങളാര്‍ന്ന പല്ലവി

    തളിരുകള്‍പോലുള്ള അനുപല്ലവികള്‍

    അതിന്റെ സൗരയൂഥം കറങ്ങുന്ന താളം.

    ഞാനും അതിനൊപ്പം ചുവടുവെക്കുകയാണ്

    ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്കും പുല്ലിനും ഒപ്പം.


