മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ പ്രണയമൊരു സൈലന്റ് പോയിസൺ

പണ്ടൊരിക്കൽ, പണ്ടൊരിക്കലെന്നു പറഞ്ഞാൽ ബാപ്പുജിയെ ഹിന്ദുത്വ കൊലയാളി ഗോദ്സെ വെടിവച്ചുകൊന്ന വർഷത്തിനോട് അമ്പതാണ്ട് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നവർഷം. ഞാനെന്റെ കാമുകിയായ സുഹറയെ സ്വപ്നം കണ്ടുറങ്ങുന്ന പാതിരാത്രികളിലെ കുളിർക്കാറ്റുകളെ പ്രേമലേഖനത്തിലൊളിപ്പിച്ചു നേരംപുലർത്തുമ്പോൾ എന്നുമവൾ വന്നെന്നോട് പറയും, ഒരു മോതിരം, ഒരു ഡസൺ കരിവള, മൂക്കുത്തി പിന്നിക്കുത്തി അവളെന്റെ മുതുകിൽ കുത്തി അവൾടുമ്മേടെ നായർക്ക. ഞാൻ ചോദിച്ചു ‘‘അല്ലയൊ സുഹറാ എന്നെ ഇഷ്ടമാണൊ?’’ What is the definition of will? ‘‘ഒരു ഹൃദയത്തിൽനിന്നും അതിന്റെ സന്തോഷമായ പോസിറ്റീവ് പ്രവർത്തനത്താൽ നേർരേഖയിൽനിന്നും...
1948+50=1998
10+30=40
1998+40=2038
2038-30 cm=2008
(എഴുത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച കണക്കുകൾ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ 2008ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു)