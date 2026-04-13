കുമാരന്റെ ഇരട്ടകൾക്ക് തുണയായി നളിനിയും ലീലയുമെത്തി. കുമാരനാശാന്റെ നായികമാരല്ലോന്ന് വായനശാല പതം പറഞ്ഞു. പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകുമ്പോഴും കന്നുകളെ നോക്കി കണ്ണിറുക്കുന്ന ഇരട്ടകൾക്കെന്ത് കുമാരനാശാനെന്ന് വായനശാല ചിരിച്ചു. നളിനിയും ലീലയും ഇരട്ടകളേക്കാൾ ഇരട്ടകളായി ജീവിച്ചു. കമ്പളനാട്ടിയും കളപറിയും കൊയ്ത്തും മെതിയും പതിര് പാറ്റലും നെല്ല് പുഴുങ്ങലും ഉണക്കലും ഒരുമിച്ചായി. പശുവിന് പുല്ലരിയാൻ പോകുമ്പോൾ തണലത്തിരുന്ന്...
കമ്പളനാട്ടി = വയനാട്ടിൽ ഞാറു നടുന്ന ഉത്സവം