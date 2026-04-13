Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    നളിനിയും ലീലയും

    നളിനിയും ലീലയും

    Posted On date_range 13 April 2026 7:45 AM IST
    Updated On 13 April 2026 7:45 AM IST
    നളിനിയും ലീലയും
    cancel
    By
    ഐഷു ഹഷ്‌ന
    text_fields
    bookmark_border

    കു​മാ​ര​ന്റെ ഇ​ര​ട്ട​ക​ൾ​ക്ക് തു​ണ​യാ​യി ന​ളി​നി​യും ലീ​ല​യു​മെ​ത്തി. കു​മാ​ര​നാ​ശാ​ന്റെ നാ​യി​ക​മാ​ര​ല്ലോ​ന്ന്‌ വാ​യ​ന​ശാ​ല പ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ള്ളി​ക്കൂ​ട​ത്തി​ൽ പോ​കു​മ്പോ​ഴും ക​ന്നു​ക​ളെ നോ​ക്കി ക​ണ്ണി​റു​ക്കു​ന്ന ഇ​ര​ട്ട​ക​ൾ​ക്കെ​ന്ത്‌ കു​മാ​ര​നാ​ശാ​നെ​ന്ന് വാ​യ​ന​ശാ​ല ചി​രി​ച്ചു. ന​ളി​നി​യും ലീ​ല​യും ഇ​ര​ട്ട​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ ഇ​ര​ട്ട​ക​ളാ​യി ജീ​വി​ച്ചു. ക​മ്പ​ള​നാ​ട്ടി​യും ക​ള​പ​റി​യും കൊ​യ്‌​ത്തും മെ​തി​യും പ​തി​ര് പാ​റ്റ​ലും നെ​ല്ല് പു​ഴു​ങ്ങ​ലും ഉ​ണ​ക്ക​ലും ഒ​രു​മി​ച്ചാ​യി. പ​ശു​വി​ന് പു​ല്ല​രി​യാ​ൻ പോ​കു​മ്പോ​ൾ ത​ണ​ല​ത്തി​രു​ന്ന്...

    Already subscribed?

    Your Subscription Supports Independent Journalism

    View Plans

    കു​മാ​ര​ന്റെ ഇ​ര​ട്ട​ക​ൾ​ക്ക് തു​ണ​യാ​യി

    ന​ളി​നി​യും ലീ​ല​യു​മെ​ത്തി.

    കു​മാ​ര​നാ​ശാ​ന്റെ നാ​യി​ക​മാ​ര​ല്ലോ​ന്ന്‌

    വാ​യ​ന​ശാ​ല പ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ള്ളി​ക്കൂ​ട​ത്തി​ൽ പോ​കു​മ്പോ​ഴും ക​ന്നു​ക​ളെ നോ​ക്കി ക​ണ്ണി​റു​ക്കു​ന്ന ഇ​ര​ട്ട​ക​ൾ​ക്കെ​ന്ത്‌ കു​മാ​ര​നാ​ശാ​നെ​ന്ന് വാ​യ​ന​ശാ​ല ചി​രി​ച്ചു.

    ന​ളി​നി​യും ലീ​ല​യും ഇ​ര​ട്ട​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ

    ഇ​ര​ട്ട​ക​ളാ​യി ജീ​വി​ച്ചു.

    ക​മ്പ​ള​നാ​ട്ടി​യും

    ക​ള​പ​റി​യും

    കൊ​യ്‌​ത്തും മെ​തി​യും

    പ​തി​ര് പാ​റ്റ​ലും

    നെ​ല്ല് പു​ഴു​ങ്ങ​ലും ഉ​ണ​ക്ക​ലും

    ഒ​രു​മി​ച്ചാ​യി.

    പ​ശു​വി​ന് പു​ല്ല​രി​യാ​ൻ പോ​കു​മ്പോ​ൾ

    ത​ണ​ല​ത്തി​രു​ന്ന്

    ഒ​രു​മി​ച്ച് മു​റു​ക്കി.

    മു​റു​ക്കാ​ൻ പു​ല്ലി​ലേ​ക്ക് നീ​ട്ടി തു​പ്പി.

    ചു​വ​ന്ന തു​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ ച​ന്തം നോ​ക്കി

    കു​ലു​ങ്ങി ചി​രി​ച്ചു.

    സ​ന്ധ്യ​ക്ക്‌ ഒ​രാ​ൾ മൂ​ളു​ന്ന

    ക​ഥ​കേ​ട്ട് മ​റ്റേ​യാ​ൾ ചി​ല​ച്ചു.

    ന​ളി​നി പെ​റ്റ​പ്പോ​ൾ

    ലീ​ല​ക്ക് പെ​റാ​തെ പേ​റ്റ് നോ​വു​ണ്ടാ​യി.

    ന​ളി​നി പാ​ല് ചു​ര​ന്ന​പ്പോ​ൾ

    ലീ​ല​യു​ടെ മു​ല​ക​ൾ വി​ങ്ങി.

    പാ​ല് കു​ടി​ച്ചു മോ​നൊ​രു​ത്ത​ൻ വ​ള​ർ​ന്ന​പ്പോ​ഴേ​ക്കും

    ന​ളി​നി ഉ​ണ​ങ്ങി​യു​ണ​ങ്ങി ഉ​ണ​ക്ക​ക്കൊ​ള്ളി​യാ​യി.

    ലീ​ല​യു​ടെ മ​ന​സ്സ് നൊ​ന്തു.

    നൊ​ന്തു നൊ​ന്തു ലീ​ല​യും പാ​ല് ചു​ര​ത്തി.

    പെ​റാ​ത്ത അ​വ​ളു​ടെ മു​ല​ക​ൾ ചു​ര​ന്ന

    പാ​ല് ന​ളി​നി വ​ലി​ച്ചു വ​ലി​ച്ചു കു​ടി​ച്ചു.

    പെ​റാ​ത്ത ലീ​ല

    പാ​ല് ചു​ര​ത്തു​ന്ന ക​ണ്ട കു​മാ​ര​നും

    വാ​യ​ന​ശാ​ല​യും

    ലീ​ല​യെ ‘‘ദേ​വ്യേ’’....ന്ന് ​നീ​ട്ടിവി​ളി​ച്ചു.

    ന​ളി​നി ‘‘അ​മ്മേ’’ന്നും.

    ​അ​ത് കേ​ട്ട​തും ലീ​ല​യു​ടെ കാ​ൽ​ച്ചുവ​ട്ടി​ൽനി​ന്നൊ​രു ആ​കാ​ശ​മു​ല്ല മു​ള​ച്ചു.

    ആ​കാ​ശ​മു​ല്ല ആ​കാ​ശം മു​ട്ടേ വ​ള​ർ​ന്നു.

    ലീ​ല ആ​കാ​ശ​മു​ല്ല​യു​ടെ പൂ​വി​ൽ

    ച​വി​ട്ടി മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​യി.

    താ​ഴെ ‘‘ദേ​വ്യേ’’ എ​ന്ന വി​ളി​യും

    ‘‘അ​മ്മേ’’ എ​ന്ന വി​ളി​യും ബാ​ക്കി​യാ​യി.

    =================

    ക​മ്പ​ള​നാ​ട്ടി = വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ ഞാ​റു ന​ടു​ന്ന ഉ​ത്സ​വം

    X