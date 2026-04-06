    വിളിച്ച കുറി

    Posted On date_range 6 April 2026 9:15 AM IST
    By
    ഇ.എം സുരജ
    ഒരുക്കൂട്ടി ഒരുക്കൂട്ടിവെച്ച്,

    ഒന്നിച്ചു ചെലവാക്കേണ്ട

    സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ,

    വളരെ താഴ്ന്ന സംഖ്യക്ക്

    ലേലം വിളിച്ചെടുത്ത്

    ചെലവാക്കിക്കഴിഞ്ഞു;

    ചിലപ്പോഴൊക്കെ

    കടംവീട്ടാൻ തന്നെ.

    ബാക്കി കിടക്കുന്നത്രയും കടമകളാണ്.

    അടവുതെറ്റിയെന്ന്

    മാസാമാസം

    ഓർമിപ്പിക്കുന്ന

    ചിട്ടിക്കമ്പനിക്കാരെപോലെ

    കൃത്യമായും വരും:

    ഒരിക്കലും

    അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരില്ലെന്ന്

    നമ്മൾ സമാശ്വസിച്ച

    ദുരിതങ്ങൾ!


