Begin typing your search above and press return to search.
വിളിച്ച കുറി
Posted On date_range 6 April 2026 9:15 AM IST
Updated On date_range 6 April 2026 9:16 AM IST
ഒരുക്കൂട്ടി ഒരുക്കൂട്ടിവെച്ച്,
ഒന്നിച്ചു ചെലവാക്കേണ്ട
സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ,
വളരെ താഴ്ന്ന സംഖ്യക്ക്
ലേലം വിളിച്ചെടുത്ത്
ചെലവാക്കിക്കഴിഞ്ഞു;
ചിലപ്പോഴൊക്കെ
കടംവീട്ടാൻ തന്നെ.
ബാക്കി കിടക്കുന്നത്രയും കടമകളാണ്.
അടവുതെറ്റിയെന്ന്
മാസാമാസം
ഓർമിപ്പിക്കുന്ന
ചിട്ടിക്കമ്പനിക്കാരെപോലെ
കൃത്യമായും വരും:
ഒരിക്കലും
അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരില്ലെന്ന്
നമ്മൾ സമാശ്വസിച്ച
ദുരിതങ്ങൾ!