Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകവിതchevron_rightസേഫ്റ്റി ബബ്ൾ

    സേഫ്റ്റി ബബ്ൾ

    Posted On date_range 6 April 2026 9:00 AM IST
    സേഫ്റ്റി ബബ്ൾ
    cancel
    By
    താരാനാഥ്​
    text_fields
    bookmark_border

    തുടക്കം:

    കടുവാത്തലയൻ മേഘം,

    ചക്രവാളം നഖക്ഷതം,

    തിളങ്ങിയോ ശുക്രാചാര്യൻ?

    ചതിയെ പ്രവചിച്ചവൻ!

    പതിയെ കാടുതാണ്ടുന്നൂ

    മിനുങ്ങിമിന്നുന്നാ ബസ്.

    എട്ടാം ക്ലാസുകാർ ചില്ലാണു-

    ല്ലാസത്താലവർ ‘‘ചിയേഴ്സ്’’

    ചുറ്റിലും സ്നേഹവൃക്ഷങ്ങൾ,

    ഇണതേടുന്ന വന്യത.

    ‘‘ലൗ’’വെന്നൊരീ ബസിനുള്ളിൽ

    മുളപൊട്ടുന്നു കൗതുകം.

    കാടല്ലേ, കാട്ടിനുള്ളല്ലേ,

    കളിച്ചീടാം മൃഗങ്ങളായ്;

    സിംഹം, കരടി, ചെന്നായ,

    ചീറ്റാ, കടുവ, കാട്ടുനായ്

    ഹിംസ്ര ജീവികളങ്ങനെ.

    പുള്ളിമാനാണവർക്കിര.

    നറുക്കു വീഴുന്നാർക്കാണോ

    അവരാപ്പുള്ളി ഷോളിടും...

    പൊത്തുപോലുള്ളതാം സീറ്റ്,

    ഫണം നീർത്തും ചതിക്കെണി.

    വീണിടാതെ പോയി വേഗം

    മുന്നിലെത്തൂ ജയിച്ചിടാം!

    നറുക്കെടുത്തൂ പുള്ളിമാനായ്

    ‘‘ശീതൾ പി.പി. 8 സി’’

    നടുക്കം:

    ഓറഞ്ചുതൊലിതൻ നീരു

    ചീറ്റീ ചീറ്റപ്പുലിപ്പക.

    കണ്ണിലാവാതെ വെട്ടിച്ചോടീ

    പുള്ളിമാൻ -ഒന്നാം ലെവൽ.

    ഷോളിന്നറ്റം കുരുക്കുന്നൂ

    കാട്ടുനായ വിദഗ്ധമായ്.

    കുതറിമാറീയവൾ

    മെല്ലെക്കടന്നൂ -രണ്ടാം ലെവൽ.

    മുള്ളാണി നഖമായ് മാറ്റീ

    ക്രൂരം കരടി വന്നതും,

    തേങ്ങൽ തേനാക്കി മാറ്റുന്നീ

    ബുദ്ധി‘മാൻ’ -മൂന്നാം ലെവൽ.

    ലെവലേറുന്നതോടൊപ്പം

    മൃഗഹിംസ്രത തീവ്രമായ്ത്തുടങ്ങീ,

    കോടപോലെന്തോ മൂടീ

    മന്ദിച്ചു ബസ,പ്പോൾ കാടിന്നുള്ളി

    ലിരുണ്ടതാം ഗുഹയൊന്ന് പിളർന്നൂ വായ്!

    ഉപജാപകയാമമായ്.

    അവസാനത്തേ സീറ്റ്,

    ലെവലിന്നേറ്റം അറ്റം,

    പരിണാമത്തിന്നുച്ചി.

    ‘‘മാനവ് കെ.പി. 8 എ’’

    പുള്ളിഷോളിട്ടവൻ നിന്നൂ

    ‘‘ആൽഫാ -മാരീ-ജെനായ് (1)’’ മുന്നിൽ.

    മുന്തിരിച്ചാറിലുന്മാദം നുരയും

    മട്ടിലജ്ഞാതം ചേർത്തൂ...

    ഗ്ലാസൊന്നവൾക്കപ്പോൾ

    നീട്ടീ പ്രണയലോലുപം!

    ലഹരീ-രാസ-ലാസ്യത്തിൻ

    ചൂളംവിളി കണക്കപ്പോൾ നാദം!

    ‘ഡീജേ’യതിൻ മേളം,

    പുകവിങ്ങുന്നു ബസകം.

    ഇരവാളികളക്കൂട്ടർ

    വളഞ്ഞോ കേഴമാനിനെ?

    അവളോ ബോധശൂന്യയായ്

    ഇടനാഴിയിൽ വീണുവോ?

    ‘‘ക്ലിഷ്ടശ്രീയിവൾ മുന്നിലായ്

    വെറുനിലത്തയ്യോ കിടക്കുന്നു... (2)’’

    വെന്നവഹേളിച്ചോ ടീച്ചർ..!

    കാടിറങ്ങീ ബസപ്പോൾ.

    ഒടുക്കം:

    രാവ് തീർന്നൂ, കാട് തീർന്നൂ,

    കോട നീങ്ങീ, വെയില് വന്നൂ,

    യാത്രയാക്കുംപോലെ നിന്നൂ

    സാക്ഷിയായാക്കുന്നുകൾ.

    ഗ്ലാസുനീക്കീ ഉഷസ്സെത്തീ

    പഴയപോലായ് ബസകം,

    തേയിലക്കാറ്റടിച്ചപ്പോ-

    ളുഷാറായീ കുട്ടികൾ.

    കാറ്റ് തോണ്ടിപ്പുറത്തിട്ടൂ

    ബാക്കിവന്നാ നറുക്കുകൾ,

    ചെക്ക്പോസ്റ്റിൽ തൊണ്ടി പോലത്

    നിവർന്നൂ... സംശയാസ്പദം?

    ശീതൾ പി.പി. 8 സി!

    ശീതൾ പി.പി. 8 സി!!

    ശീതൾ പി.പി. 8 സി!!!

    ശീതൾ പി.പി. 8 സി!!!!

    =====================

    (1) ആൽഫാ -ജെൻ, മാരീചൻ ഇവയുടെ സംയുക്തപദം

    (2) പ്രരോദനത്തിലെ വരികൾ

    Show More expand_more
    News Summary - malayalam poem
    X