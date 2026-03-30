    ജയില്‍പ്പുള്ളി

    Posted On date_range 30 March 2026 7:45 AM IST
    ജയില്‍പ്പുള്ളി
    By
    കരുണാകരൻ
    ഏറെ നാളുകള്‍ക്കുശേഷം, രാത്രി വാതില്‍പ്പാളികളുടെ വിടവിലൂടെ നിലാവ് കാണുന്ന ജയില്‍പ്പുള്ളിയെപ്പറ്റി വായിക്കുകയായിരുന്നു, അയാള്‍ കാതോര്‍ത്ത നിശ്ശബ്ദത എന്നെയും കൂടെ കൂട്ടി:

    ഏറെ നാളുകള്‍ക്കുശേഷം, രാത്രി

    വാതില്‍പ്പാളികളുടെ വിടവിലൂടെ

    നിലാവ് കാണുന്ന ജയില്‍പ്പുള്ളിയെപ്പറ്റി

    വായിക്കുകയായിരുന്നു,

    അയാള്‍ കാതോര്‍ത്ത നിശ്ശബ്ദത

    എന്നെയും കൂടെ കൂട്ടി:

    അകലെ മാനത്ത്

    ചന്ദ്രന്‍ നിൽപുണ്ടായിരുന്നു.

    അതേ മുയല്‍ക്കുഞ്ഞിനെ

    നെഞ്ചിലേറ്റിക്കൊണ്ട്.

    വലിയൊരു മേഘം ദൂരെ

    മാറിനില്‍ക്കുന്നു. ഒരു

    പർവതം പോലെ.

    അയാള്‍ തിരുത്തി:

    ചിറകുകള്‍ കരിഞ്ഞ പക്ഷി.

    ഇപ്പോള്‍ മേഘം.

    ഉടനെ പറക്കും.

    ഇടത്തേ ചെറുവിരലിലേക്ക്

    പർവതാേരാഹകനെപോലെ

    കയറാന്‍ തുടങ്ങിയ ഉറുമ്പിന്, അയാള്‍

    വാതില്‍പ്പാളികളുടെ വിടവിലൂടെ

    മാനം കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നു.

    മയില്‍പ്പീലി ആകേണ്ടാ. അയാള്‍

    അതിനോട് പറയുന്നു:

    മാനം മാത്രം കാണുക. രാത്രി

    കണ്ണുകളിലൊടുങ്ങുന്നതിനും മുമ്പേ

    കണ്ണ് രണ്ടും പൂട്ടുക.

    നിലാവിനുമൊപ്പം. അതേ

    മുയല്‍ക്കുഞ്ഞിന്റെ

    കുറുകലിനുമൊപ്പം.

    ഉറക്കം, അത് നീയും മറന്നേക്കുക.

    =======================

    കടപ്പാട്: പി.ടി. തോമസിന്റെ ഓർമ വായിച്ചപ്പോള്‍

