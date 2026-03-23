    നോ​വി​ല​ക​ളി​ല്‍ പാ​ടും പ​ത​ക​രി​ക​ളും

    Posted On date_range 23 March 2026 8:45 AM IST
    Updated On date_range 23 March 2026 8:45 AM IST
    നോ​വി​ല​ക​ളി​ല്‍ പാ​ടും പ​ത​ക​രി​ക​ളും
    എം.​ആ​ര്‍. രാ​ധാ​മ​ണി
    തീ​രാ​വേ​ദ​ന​ക​ള്‍

    മ​ര​വി​പ്പി​ലേ​ക്കും

    മ​ര​വി​പ്പു​ക​ള്‍

    മൂ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​യ

    മേ​ഘ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും

    ക​ടംകൊ​ള്ളു​ന്നു​ണ്ട്.

    പെ​യ്തു​പെ​യ്തു

    വേ​വു​ന്ന ക​ന​ലു​ക​ളി​ല്‍

    സാ​ന്ത്വ​ന​മേ​കാ​ന്‍

    നി​ഴ​ല​ക​ന്ന ന​ട്ടു​ച്ച​ക​ള്‍ മാ​ത്രം

    തെ​ര​ക്കു​ക​ളെ​ല്ലാം മാ​റ്റി​വെ​ച്ച്

    എ​ന്നും ക​ട​ന്നു​വ​രാ​റു​ണ്ട്.

    എ​ന്നൊ​ക്കെ​യോ

    കൂ​ട്ടി​നെ​ത്തി​യി​രു​ന്ന

    അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ള്‍

    ക​യ​റി​യി​രി​ക്കാ​തെ,

    മു​റ്റ​ത്ത​വി​ട​വി​ടെ നി​ന്ന്

    കാ​തോ​ര്‍ത്തും, തി​രി​കെ ന​ട​വ​ഴി​യി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി​യും

    ഒ​രു വി​ളി​യൊ​ച്ച​ക്ക്

    ചെ​വി​യോ​ര്‍ക്കു​ന്നു.

    ന​ട്ടു​ന​ന​ച്ച

    പ​ല​നെ​റ​മു​ള്ള

    ഇ​ല​ച്ചെ​ടി​ക​ളും

    അ​ര​ങ്ങൊ​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു,

    ക്ഷ​ണി​ക്കാ​തെ​ത്തി​യ ബോ​ള്‍സും

    പൂ​വാം​കു​റു​ന്നി​ല​യും

    പൂ​വി​ട്ടു നി​ൽക്കു​ന്നു,

    ചി​രി​യ​ക​ന്നേ​പോ​യ

    നോ​വി​ല​ക​ളി​ല്‍

    പാ​ടും പ​ത​ക​രി​ക​ളും.

    ഓ​ർമ​ക​ളെ

    മാ​ടി​യൊ​തു​ക്കി

    സ​ന്ധ്യ​ക​ള്‍

    മെ​ഴു​കു​തി​രി​ക​ളും

    സാ​മ്പ്രാ​ണി​യും

    കോ​ളാ​മ്പി​പ്പൂ​ക്ക​ളും

    കു​ടി​നീ​രു​മാ​യി

    തെ​ക്കു​പു​റ​ത്തേ​ക്ക്

    വേ​ച്ചു​നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്,

    ഉ​റ​ക്ക​മ​ക​ന്ന

    രാ​വു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്

    ത​ള​ര്‍ന്നു​വീ​ഴാ​നാ​ണ്.

    പ​ക​ലു​ക​ള​ട​ക്കി​യ

    മ​ഴ​മേ​ഘ​ങ്ങ​ളെ

    കൂ​ടു​തൊ​റ​ന്നൊ​ന്ന്

    വി​ടാ​നാ​ണ്.

    ക​ടംകൊ​ള്ളു​ന്ന

    രാ​പ്പ​ക​ലു​ക​ളി​ല്‍

    ഉ​റ​ഞ്ഞു​തീ​ര്‍ന്ന വേ​ദ​ന​ക​ള്‍

    ഓ​ർമ​യു​ടെ മാ​റാ​പ്പ്

    തേ​ച്ചു​മി​നു​ക്കു​മ്പോ​ള്‍,

    നൊ​മ്പ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കു മാ​ത്ര​മെ​ന്തോ

    ഇ​രു​ളു​വീ​ഴാ​റാ​യൊ​രീ​നേ​ര​ത്തും

    ത​രി​മ്പും ക​രു​ണ​യി​ല്ലാ​ത്ത​ത്.

    News Summary - malayalam poem
