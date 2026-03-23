ഉമ്മിയുടെ വിരലുകൾ:

ഞങ്ങൾക്കിടയിലെ അടുക്കളയുദ്ധം വാഴയിലപ്പൊതിയിലാണ് വാടിത്തീരുന്നത്. എങ്കിലും തോൽക്കുംവരെ ഉമ്മിയോട് തർക്കിക്കും… പിന്നെ വണ്ടിപിടിക്കാനോടും. എല്ലായിടത്തും തോറ്റുപോയൊരാൾക്ക് ആകെ ജയിക്കാനുള്ള യുദ്ധമെന്ന മട്ടിലാണ് ഉമ്മിയുടെ പോരാട്ടം. ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ അടയാളംപോലെ ഉമ്മി കെട്ടിയ പൊതിച്ചോറിന് ഭാരമേറും. തീവണ്ടിപ്പാച്ചിലിലും വേഗത്തിൽ ആധിയെടുത്തോടുന്ന പുറംകാഴ്ചപ്പറ്റുകൾ പാളിനോക്കാനെന്ന വണ്ണം മടിയിലിരിക്കുന്ന പൊതിക്കുള്ളിൽനിന്ന് പ്രാർഥനകളുടെ മണമുള്ള ഉമ്മി ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരും... കമ്പിയിൽ ചാരും കണ്ണുകൾ നിറയ്ക്കും ദൈവത്തിന്റെ...
