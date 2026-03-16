    മെ​ന്റൽ ട്രോ​മ അ​ഥ​വാ മ​തി

    Posted On date_range 16 March 2026 7:30 AM IST
    By
    പി.കെ. വേലായുധൻ
    ഞാ​ൻ

    നി​ങ്ങ​ളെ വി​ട്ട്

    പോ​വു​ക​യാ​ണ്.

    നി​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ

    വ​ലി​യ ആ​ളു​ക​ൾ.

    നൂ​റാ​ണും

    ഒ​രു പെ​ണ്ണു​മു​ള്ള

    വ​ലി​യ വീ​ട്ടി​ലെ

    സം​ഘ​ബ​ല​മു​ള്ള​വ​ർ.

    നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്

    രാ​ജ​ഗു​രു​വും

    മ​ന്ത്രി​വ​ര്യ​ന്മാ​രും.

    നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ണ്ട്

    നെ​റി​കേ​ടിന്റെ

    ഒ​രു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള

    ആ​ള​ധി​കാ​രം.

    ഞാ​നോ

    ഒ​റ്റ​യ്ക്ക്.

    എ​നി​ക്കാ​രു​മി​ല്ല

    ഞാ​ന​ല്ലാ​തെ.

    നി​ങ്ങ​ൾ

    എ​ന്നെ കൂ​വും,

    തു​പ്പും.

    നി​ങ്ങ​ളെ​ന്നും

    എ​ല്ലാം​ തി​ക​ഞ്ഞ​വ​രാ​ണ​ല്ലോ.

    നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കു സ്തു​തിപാ​ടാ​നാ​ണ​ല്ലോ

    നി​ങ്ങ​ൾ ആ​ട്ടി​ത്തെ​ളി​ച്ചു ന​ട​ക്കു​ന്ന

    ആ​യി​രം പാ​വ​ങ്ങ​ൾ.

    നി​ങ്ങ​ൾ

    നൂ​റ്റൊ​ന്നു​പേ​രും

    ഭാ​ര്യ​മാ​രും

    മ​ക്ക​ളും

    മ​ക്ക​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളും

    അ​വ​രു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു മെ​മ്പ​ർ​ക്കും

    കേ​ന്ദ്രമ​ന്ത്രി​ക്കും

    നി​ങ്ങ​ളെ മ​തി.

    പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര

    മു​ഖം​മൂ​ടി​ക​ളെ.

    വി​വേ​ക​മു​ള്ള

    ഒ​രാ​ളെ​ങ്കി​ലു​മു​ണ്ടോ

    നി​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന

    ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ?

    മ​തി.

    ഞാ​ൻ

    ഇ​വി​ടം വി​ട്ട്

    പോ​വു​ക​യാ​ണ്.


