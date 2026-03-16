ഒസാത്തിപ്പാത്തൂന്റെ കണ്ണ് കലങ്ങിയന്നാണ് വണ്ണാത്തിപ്പുഴ കരകവിഞ്ഞത് ഓള് കുളിപ്പിച്ച കുട്ട്യോൾടെ കണ്ണീരാണതെന്ന ഒഴുക്ക് നിലച്ചൊരു വർത്താനം പുഴക്കരയിൽ വന്നടിഞ്ഞു കയ്യിൽ പേറ്റുമരുന്നുകളുമായി പെറ്റോളെ കുളിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പാത്തു ഈറ്റുനോവുള്ള വീടുകളെയെല്ലാം പ്രണയിച്ചു. ‘‘ഉള്ളോന്റെയും ഇല്ലാത്തോന്റെയും മക്കളെയെല്ലാം ന്റെ കയ്യോണ്ടല്ലേ കുളിപ്പിച്ച’’തെന്ന ചിരിയിൽ കറുപ്പും വെളുപ്പും ജാതിയും മതവുമെല്ലാം ഒരേ മണമുള്ള സോപ്പിട്ടുപതഞ്ഞു. പെറ്റോളെ എണ്ണ തേച്ചു കുളിപ്പിക്കുന്ന, നെയ്യിട്ടു മൂപ്പിച്ച ചോറ് കൊടുക്കുന്ന, പേറ്റുലേഹ്യത്തിന്റെ മണം പരത്തുന്ന, ഉള്ളംകൈയിലേക്ക്...
*ഒസാന്മാർ –മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ക്ഷുരകന്മാരെ (ബാർബർമാരെ) വിളിച്ചിരുന്ന പേര്
*ഒസാത്തി –പ്രസവശുശ്രൂഷക്ക് നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിം ക്ഷുരക കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളെ വിളിച്ചിരുന്ന പേര്