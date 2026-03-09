Begin typing your search above and press return to search.
    മനമതിവേഗം ധൃതരാഷ്ട്രക്കരബലമായ്...

    Posted On date_range 9 March 2026 11:00 AM IST
    Updated On date_range 9 March 2026 11:00 AM IST
    മനമതിവേഗം ധൃതരാഷ്ട്രക്കരബലമായ്...
    സൂര്യഗായത്രി പി.വി
    അയാൾ മരിച്ചു പോയേറെ മന്വന്തരങ്ങളായെങ്കിലും ഉറക്കത്തിലെന്നും നടക്കും ഞാനൊത്തിരി ദൂരെ. സാലഭഞ്ജികയെപ്പോൽ രാവേറെ ചെന്നിരിക്കും പതിവായ് കലുങ്കിൽ ഞാൻ. ഒരുനാൾ പൊടുന്നനെ കലുങ്കിൻ താഴെ ചത്തവെള്ളത്തിൽ നിഴലനക്കം. മകരമത്സ്യ, ക്കൊടിക്കൂറ പാറിച്ച് പഞ്ചശരന് ദൂതുപോകും. ശുകപ്പക്ഷി കണക്കെ മിന്നിമായുന്നു പ്രകാശ വർഷങ്ങൾക്കകലേക്ക്‌ കൊള്ളിമീനുമായൊരസ്സൽ മേഘത്തേര്. ഈ മരിച്ച നദിയെൻ ദ്രവിച്ച മോഹത്തിന്നുറവ. മറവുചെയ്ത കല്ലറപോൽ കലുങ്കിൻകാൽ കീഴെ നീർക്കുമിള പൊട്ടുംകണക്കെ വിരിയും നീലത്താമര ഞാൻ. പാതി സ്വപ്നത്തിൽ ചെവിക്ക് ചുറ്റും ഇമ്പമേറും ഞാണൊലി ശബ്ദം മുരളും...

    News Summary - Malayalam poem
