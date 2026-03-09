ചെന്നിനായകം

ചെന്നിനായകച്ചുണ്ടാ- ലുമ്മവെച്ചവരെല്ലാം ചെന്നുചേർന്നിടത്തൊക്കെ പൊള്ളവാക്കലയുന്നു ചെന്നിരിക്കുവാനിട- മില്ലാത്ത തീരത്തിന്റെ മൺതുരുത്തിടിയുന്ന നടനം തുടരുന്നു പെറ്റ മാതാവിൻ ചൂടു മറന്ന നദീതടം ദുഃഖവഹ്നിയിൽ ജന്മം ചുട്ടെടുത്തകലുന്നു. കണ്ണുകീറിയാൽ കാണും കള്ളിമുൾച്ചിത്രത്തിന്റെ- യുള്ളിലെ രക്തക്കറ പൂക്കളാൽ മറയ്ക്കുന്നു പണ്ടുപണ്ടാരോ കണ്ട നാടകപ്പുരാവൃത്തം കൊള്ളിവച്ചിരുട്ടിനെ തുള്ളിച്ചു നടിക്കുന്നു ഉച്ചിയിൽ തളംകെട്ടും ഭാഷകൾ കവർന്നവ- രുച്ചത്തിലുരുവിട്ട പ്രണയം മരിക്കുന്നു കെട്ടുകൾ പൊട്ടിപ്പോയ പട്ടമേ,...
