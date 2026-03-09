Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകവിതchevron_rightചെന്നിനായകം

    ചെന്നിനായകം

    Posted On date_range 9 March 2026 8:00 AM IST
    Updated On date_range 9 March 2026 8:00 AM IST
    ചെന്നിനായകം
    cancel
    By
    ആര്യാഗോപി
    text_fields
    bookmark_border

    ചെന്നിനായകച്ചുണ്ടാ- ലുമ്മവെച്ചവരെല്ലാം ചെന്നുചേർന്നിടത്തൊക്കെ പൊള്ളവാക്കലയുന്നു ചെന്നിരിക്കുവാനിട- മില്ലാത്ത തീരത്തിന്റെ മൺതുരുത്തിടിയുന്ന നടനം തുടരുന്നു പെറ്റ മാതാവിൻ ചൂടു മറന്ന നദീതടം ദുഃഖവഹ്നിയിൽ ജന്മം ചുട്ടെടുത്തകലുന്നു. കണ്ണുകീറിയാൽ കാണും കള്ളിമുൾച്ചിത്രത്തിന്റെ- യുള്ളിലെ രക്തക്കറ പൂക്കളാൽ മറയ്ക്കുന്നു പണ്ടുപണ്ടാരോ കണ്ട നാടകപ്പുരാവൃത്തം കൊള്ളിവച്ചിരുട്ടിനെ തുള്ളിച്ചു നടിക്കുന്നു ഉച്ചിയിൽ തളംകെട്ടും ഭാഷകൾ കവർന്നവ- രുച്ചത്തിലുരുവിട്ട പ്രണയം മരിക്കുന്നു കെട്ടുകൾ പൊട്ടിപ്പോയ പട്ടമേ,...

    Already subscribed?

    Your Subscription Supports Independent Journalism

    View Plans

    ചെന്നിനായകച്ചുണ്ടാ-

    ലുമ്മവെച്ചവരെല്ലാം

    ചെന്നുചേർന്നിടത്തൊക്കെ പൊള്ളവാക്കലയുന്നു

    ചെന്നിരിക്കുവാനിട-

    മില്ലാത്ത തീരത്തിന്റെ

    മൺതുരുത്തിടിയുന്ന

    നടനം തുടരുന്നു

    പെറ്റ മാതാവിൻ ചൂടു

    മറന്ന നദീതടം

    ദുഃഖവഹ്നിയിൽ ജന്മം

    ചുട്ടെടുത്തകലുന്നു.

    കണ്ണുകീറിയാൽ കാണും

    കള്ളിമുൾച്ചിത്രത്തിന്റെ-

    യുള്ളിലെ രക്തക്കറ

    പൂക്കളാൽ മറയ്ക്കുന്നു

    പണ്ടുപണ്ടാരോ കണ്ട നാടകപ്പുരാവൃത്തം

    കൊള്ളിവച്ചിരുട്ടിനെ

    തുള്ളിച്ചു നടിക്കുന്നു

    ഉച്ചിയിൽ തളംകെട്ടും

    ഭാഷകൾ കവർന്നവ-

    രുച്ചത്തിലുരുവിട്ട

    പ്രണയം മരിക്കുന്നു

    കെട്ടുകൾ പൊട്ടിപ്പോയ

    പട്ടമേ, നിന്നെപ്പോലെ

    നിശ്ചലം നിരാലംബ-

    മാകാശമൊടുങ്ങുന്നു

    ഒറ്റുകാരൊടുങ്ങാത്ത

    രാവിന്റെയത്താഴത്തി-

    ലെത്ര പേർ വേവിക്കുന്ന

    കാപട്യം വിളമ്പുന്നു

    യുദ്ധങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ല

    നഗ്നദേഹത്തിൽനിന്നു

    കെട്ടതും കെടാത്തതു-

    മെടുത്തു വിഴുങ്ങുന്നു

    അഗ്നിശുദ്ധിയെന്നാർത്തു

    കൂവുന്ന ജനത്തിന്റെ

    ശബ്ദരാക്ഷസം വീണ്ടു-

    മൊളിച്ചു വസിക്കുന്നു

    മറ്റൊരാൾ ജീവിക്കുന്ന

    കഥയിൽ കയ്പും മുള്ളും

    കൽപിച്ചു ദാനംചെയ്ത

    ശിക്ഷകൾ ജയിക്കുന്നു

    നിന്നനിൽപിലെ പാദം

    പിൻവലിച്ചൊടുങ്ങാത്ത

    മണ്ണുമീ വിണ്ണും വീണ്ടും

    സംശയിച്ചളക്കുന്നു

    ഉള്ളറിഞ്ഞെറുമ്പിനും

    കൊമ്പനാനയ്ക്കും കാട്ടു-

    സംഗീതമൊഴുക്കുന്ന

    നീർച്ചോല നശിക്കുന്നു

    ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽപ്പോലും

    കൺതടം നനയ്ക്കുന്ന

    പിൻവിളിക്കുയിലിന്റെ നാദങ്ങളിടറുന്നു

    പച്ചജീവിതത്തിന്റെ-

    യൊച്ചയും വിളിയും കേ-

    ട്ടിപ്പൊഴും നമ്മൾ രണ്ടും

    നടക്കാനിറങ്ങുന്നു.

    മുന്നിലുണ്ടാരോ പാഞ്ഞു

    പോകുന്നു, മൗനത്തിന്റെ

    പിന്നിലുണ്ടാരോ മെല്ലെ-

    യിഴഞ്ഞു മുന്നേറുന്നു!


    News Summary - Malayalam poem
    X