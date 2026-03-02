Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കവിത

    കണ്ണീർപ്പാഠം

    2 March 2026
    Updated On date_range 2 March 2026 9:30 AM IST
    poem
    By
    മനോജ് മനയിൽ
    സഹധർമിണിയൊത്തു

    നിൽപ്പുണ്ടു, വൈലോപ്പിള്ളി

    ഇഹലോകത്തിൻ കണ്ണീർ-

    പ്പാടം* കടന്നേ പോകാൻ!

    വഴുക്കും വരമ്പിന്റെ

    നിർദയാശ്ലേഷം, ജല-

    ച്ചുഴിയിൽ പിടയ്ക്കുന്ന

    സ്നേഹത്തിൻ പരലുകൾ,

    കാറുമൂടിയ വിണ്ണിൻ

    ദുർമുഖം, മുറിവിനാൽ

    നീറിനിൽക്കുന്നു പൂർവ-

    ദിക്കിലെ ജ്യോതിർഗ്ഗോളം,

    വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിച്ചത്ത

    കൊറ്റിയെപ്പോലെ, നുര-

    ത്തള്ളലിൽ കാണാം കൈത-

    പ്പൂവിന്റെ ശവമഞ്ചം!

    അക്കരെക്കടക്കണ,-

    മവിടെ ശ്രീകോവിലിൽ

    അഷ്ടബന്ധത്താൽ ബന്ധി-

    ച്ചിരിപ്പുണ്ടൊരു ദുർഗ!

    എത്ര വേഷങ്ങൾ മുന്നിൽ

    വിസ്തരിച്ചുപോയ് ക്രമാൽ

    ക്ഷേത്രദർശനത്തിന്റെ

    പേരിലും, വഴക്കിലും!

    ഓർമകൾക്കെന്നും കാണും

    മറ്റൊരു കര പക്ഷേ,

    പ്രേമമത്രമേൽ ദയാ-

    ശൂന്യമാണെന്നും വരാം

    അൻപിയന്നൊരു ഹൃത്തിൻ

    കൽപനയുണ്ടാമെങ്കിൽ

    അമ്പലത്തിലേയ്ക്കെങ്ങാൻ

    പോകണോ, മാനുഷ്യകം!

    കാലമേ, നിൻ കണ്ണീരിൻ

    വരിഷപ്പാടം നീന്താൻ

    ലോലമാം ഹൃദയത്തിൻ

    കാവ്യകൽപനയ്ക്കാമോ?

    കലക്കത്തിലെങ്ങാനും

    കാണുവാൻ കഴിയുമോ

    വയലിന്നടിത്തട്ടിൻ

    വേരുക,ളതേപോലെ-

    പിണക്കം, ദാമ്പത്യത്തിൻ

    വേരുകൾ ദ്രവിപ്പിക്കും;

    കണക്കോർത്തുപോയ് മഹാ-

    കവിതൻ കാവ്യാലാപം!

    മുറിവിൽ പുരട്ടുവാ-

    നിത്തിരി,യുപ്പെന്നപോൽ

    മറവിയത്രേ സ്നേഹ-

    വൈകൃതത്തിൽ ഭേഷജം!

    ഒന്നു പുഞ്ചിരിക്കുവാ-

    നിത്തിരിപ്പൊറുക്കുവാ-

    നഗ്നിയെപ്പോലെ ദുഃഖ-

    മാഹരിക്കാനായെങ്കിൽ-

    ഉമിയാൽ മിനുക്കിയ

    പിച്ചളപ്പാത്രംപോലെ

    ശമത്താൽ ദാമ്പത്യവും

    തിളക്കം വരിച്ചേനെ

    വെട്ടിയും തിരുത്തിയു-

    മെഴുതാം കാവ്യം, കൊല്ലൻ

    വെട്ടിരുമ്പിനെപ്പണി-

    യായുധമാക്കുന്നപോൽ

    പൊരുത്തം പിഴച്ചുപോം

    ജീവിതമഹാകാവ്യം

    തിരുത്താനാമോ, ഗത-

    കാലമേ നമസ്കാരം!

    കാഞ്ചനമെന്നേ തോന്നൂ;

    നെഞ്ചോടു ചേർക്കുന്നേരം

    കാചമായ് മങ്ങും ജാല-

    വിദ്യയാണിജ്ജീവിതം

    ദുർജ്ഞേയ വ്യാപാരത്തി-

    ന്നിരയായ്ത്തീരും ജന്മം,

    ദുർഗമപഥങ്ങളിൽ

    കാഴ്ചയും മാഞ്ഞേ പോകും!

    കലമ്പിക്കുഴയുന്ന

    ചിന്തയിൽ വൈലോപ്പിള്ളി

    കലക്കംമാറാ കണ്ണീർ

    പാടത്തേക്കിറങ്ങുന്നു

    സാകൂതമവരെത്താൻ

    നോക്കുന്നുണ്ടൊരു കൊച്ചൻ

    ആകിലുമീനിർദയ

    ലോകദൃഷ്ടാന്തംപോലെ!

    അകലെയാകാശത്തി-

    ലന്നേരമൊരു മേഘം

    അകമേ ദുഃഖം പെയ്ത

    കണ്ണീരു തുടയ്ക്കുന്നു.

    *മഹാകവി വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ ‘കണ്ണീർപ്പാടം’ എന്ന കവിതയുടെ പുനർവായന

