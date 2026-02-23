Begin typing your search above and press return to search.
    23 Feb 2026 9:00 AM IST
    23 Feb 2026 9:00 AM IST
    എക്സ് ക്ലൂസിവ്
    ‘‘നരി ചത്തു നരനായ്‌ പിറക്കുന്നു നാരി ചത്തുടനോരിയായ്‌ പോകുന്നു; കൃപകൂടാതെ പീഡിപ്പിച്ചീടുന്ന നൃപൻ ചത്തു കൃമിയായ്‌ പിറക്കുന്നു; ഈച്ച ചത്തൊരു പൂച്ചയായീടുന്നു ഈശ്വരന്റെ വിലാസങ്ങളിങ്ങനെ’’ പക്ഷേ, ശൂദ്രൻ ചത്ത് അൽപനായിപ്പോയാലും, അൽപൻ ചത്ത് അഴകിയ രാവണനായിപ്പോയാലും, തങ്ങളിലൊരുവനും ചത്ത് മറ്റൊരു മതത്തിൽപ്പോയി ജനിക്കുന്നില്ലെന്ന് പണ്ഡിതശിരോമണികൾ പ്രമുഖ സർവകലാശാലയുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തേ ഗവേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരിൽ ചിലർ കൊമ്പുകൂർത്ത മൃഗങ്ങളാകുന്നതും, മറ്റുചിലർ മുറ്റിയ വിഷം ചീറ്റിയൊഴിക്കുന്ന കാളരാത്രികളാകുന്നതും, ഇനിയും ചിലർ കൂട്ടം...

