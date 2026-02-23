ദർബാറി ദീപിക

17 വേറെഹിന്ദുസ്ഥാനിലെ മഴ വേറെ മഞ്ഞു വേറെ കാറ്റു വേറെ നദി വേറെ കൃഷിരീതി വേറെ നഗരം വേറെ ഭാഷ വേറെ എങ്ങനെയെന്നാൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ വിരിയുന്ന മുല്ലപ്പൂവ് ഫർഗാനയിലും വിരിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ, ഇവിടെ വിരിയുന്ന മുല്ലപ്പൂമണത്തിന് അവിടെ വിരിയുന്നതിനേക്കാൾ സ്ഫുടതയുള്ളതുപോലെ നാലു കൊല്ലംകൊണ്ട് ആ വേറെ വേറെങ്ങനെ വെളിപ്പെട്ടു കിട്ടും? അതും അവസാനിക്കാത്ത പടയോട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ...18 വാശിനദികളിലെ ജലം അണകെട്ടി നിറുത്തി തോടുകളായും ചാലുകളായും വയലുകളിലെത്തിച്ചാലേ കൃഷി കൃഷിയാകൂ വാശിക്കാരനാണ് ബാബർ യമുനയിലെ വെള്ളം കലപ്പച്ചാലിൽ വലിച്ച് അമ്പാടിയിലേക്കു കൊണ്ടുവന്ന ബലരാമനെ ഈ വയലുകളിൽ...
