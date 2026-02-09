ദർബാറി ദീപിക

14 ആരാമം‘‘പതിനഞ്ചു ദിവസമേ തിമൂർ ദില്ലിയിൽ തങ്ങിയുള്ളൂ. പാദുഷാ എത്രകാലം തങ്ങുമാവോ?’’ ‘‘ഈ ചൂടാണ് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തത് ദേഹം തിളച്ചു പൊങ്ങുന്നു’’ ‘‘ഒരു പൂന്തോട്ടം പണിത് ഇവിടമൊന്നു കുളിർപ്പിക്കാൻ മുമ്പാരും ശ്രമിച്ചില്ല’’ ‘‘ഇവിടെ കാൽകുത്തിയ മുതൽ പാദുഷയുടെ കണ്ണുകൾ പൂന്തോട്ടങ്ങളെ തേടുംപോലിരുന്നു’’ ‘‘ചിട്ടയോടെ ഒരുക്കിയ വെള്ളം ഒഴുകി വീഴുന്ന തടങ്ങളുള്ള തട്ടുതട്ടായി തിരിച്ച പൂന്തോട്ടങ്ങളേ അദ്ദേഹത്തിനിഷ്ടമാകൂ’’ ‘‘എത്തുന്നേടത്തെല്ലാം തന്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത പൂന്തോട്ടം പണിയുക പാദുഷയുടെ ശീലമാണ്’’ ‘‘ഇവിടെയും പണി തുടങ്ങിയല്ലോ യമുനയുടെ കരയിൽ’’ ‘‘നമ്മൾ പടയാളികൾക്ക് അതൊരാശ്വാസമാകും. ഇത്ര...
