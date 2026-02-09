രണ്ടു കവിതകൾ

1. ഞെട്ടൽ നാലുംകൂടുന്നൊരു വഴിയിൽ ഓർക്കാപ്പുറത്തൊരൊച്ച നായയുടെ മുതുകിൽ മിന്നലൊട്ടിച്ച് മായുന്നു. തലയേഴുദിക്കിൽത്തിരിഞ്ഞ് നാലുകാലൂന്നി ജീവനിൽക്കൊതിയുള്ള പേടി. ആളനക്കം പിടിച്ചോ ആധിപൂണ്ടോ കുഞ്ഞുനാളിലെയേതോ ക്രൂരവിനോദകരുടെ ഓർമകൊണ്ടോ വന്നതേതു മിന്നലെന്ന് കൊണ്ടതേതു പേടിയെന്ന് തിട്ടമേതുമില്ല മുന്നിൽ. ഞെട്ടുന്നു, മീനുകൾ തൊണ്ടയിൽ തൊടുംമുൻപ് ചൂണ്ടകൾ ഞെട്ടുന്ന,രിപ്രാവുകൾ ഞെട്ടുന്നെലികൾ, ഞാഞ്ഞൂളുകൾ ഞെട്ടുന്നു, കിളികൾ കൊറ്റികൾ ഞെട്ടുന്നു, പൈക്കൾ പിടക്കോഴികൾ ഞെട്ടുന്നു, മരങ്ങൾ മലകൾ ഞെട്ടുന്നു, പൊയ്കകൾ പുഴകൾ ഞെട്ടുന്നനേകം തെരുവുകൾ നാടുകൾ നഗരങ്ങൾ. ഞെട്ടലൊരു ഭാഷ, യതിൽ...
*തൊണ്ണൂറുകളിൽ തെരുവുനാടകസംഘങ്ങളിൽ കേട്ട മനോജ് പാമ്പാക്കുടയുടെ കവിതയിൽനിന്നുള്ള വരികൾ