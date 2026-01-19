Begin typing your search above and press return to search.
    ദേഹി ‘നന്ദിനി’ നന്ദിനീ

    Posted On date_range 19 Jan 2026 10:15 AM IST
    Updated On date_range 19 Jan 2026 10:15 AM IST
    Malayalam poem
    By
    ആർ.കെ. ദാമോദരൻ
    വിരുത്തം:

    പാട്ട്, പട്ട്ചുറ്റും പട്ടത്തി

    പകിട്ട്, സുബ്ബലക്ഷ്മീ മുക്കുത്തി

    മഹാരാജാസ്സഭയിലായ്

    മനോധർമജ മാർകഴി

    അവളിൽ പാട്ടുപാലാഴി

    അവഗാഹനുണക്കുഴി

    സരസ്വതീയാമപദ്‌മത്തിൽ

    സാമഗാനവിനോദിനി

    ചമ്രംപടിഞ്ഞിരിപ്പായി

    ചാരുകേശിനി രാഗിണി

    നാഗനന്ദിനീജന്യത്തി-

    ലേകതാളത്തിത്സർവതും

    മതിമറന്നിന്നാധാര

    ശ്രുതിചേർന്നിതത്യത്ഭുതം

    പെണ്ണാളിൽ വെച്ചൂർപൈതൃകം3

    പൊന്നമ്മാളമ്മസാധകം4

    കുയിലിൻ കുരൽവാണിശ്രീലകം

    ഗായികാഗുരു‘ദീപകം’5

    മൊഴിയിൽ, സപ്തകങ്ങളിൽ

    മഴവില്ലിന്റെ ഞാണൊലി

    സഭയിൽ, മണ്ഡപങ്ങളിൽ

    സദിർ നീ സർഗനന്ദിനി.

    ==================

    സൂചിക

    1. നന്ദിനി -ജന്യരാഗം

    2. ഡോ. എൻ.ജെ. നന്ദിനി -വിഖ്യാത സംഗീതജ്ഞ

    3. വെച്ചൂർ ഹരിഹരസുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ

    4. പാറശ്ശാല പൊന്നമ്മാൾ

    5. ഗായികയുടെയും ഗുരുവിന്റെയും ധർമങ്ങൾ ദീപകത്തിലെന്നപോലെ സമന്വയിച്ചിരിക്കുന്നു.

