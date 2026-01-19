Begin typing your search above and press return to search.
ദേഹി ‘നന്ദിനി’ നന്ദിനീ
വിരുത്തം:
പാട്ട്, പട്ട്ചുറ്റും പട്ടത്തി
പകിട്ട്, സുബ്ബലക്ഷ്മീ മുക്കുത്തി
മഹാരാജാസ്സഭയിലായ്
മനോധർമജ മാർകഴി
അവളിൽ പാട്ടുപാലാഴി
അവഗാഹനുണക്കുഴി
സരസ്വതീയാമപദ്മത്തിൽ
സാമഗാനവിനോദിനി
ചമ്രംപടിഞ്ഞിരിപ്പായി
ചാരുകേശിനി രാഗിണി
നാഗനന്ദിനീജന്യത്തി-
ലേകതാളത്തിത്സർവതും
മതിമറന്നിന്നാധാര
ശ്രുതിചേർന്നിതത്യത്ഭുതം
പെണ്ണാളിൽ വെച്ചൂർപൈതൃകം3
പൊന്നമ്മാളമ്മസാധകം4
കുയിലിൻ കുരൽവാണിശ്രീലകം
ഗായികാഗുരു‘ദീപകം’5
മൊഴിയിൽ, സപ്തകങ്ങളിൽ
മഴവില്ലിന്റെ ഞാണൊലി
സഭയിൽ, മണ്ഡപങ്ങളിൽ
സദിർ നീ സർഗനന്ദിനി.
==================
സൂചിക
1. നന്ദിനി -ജന്യരാഗം
2. ഡോ. എൻ.ജെ. നന്ദിനി -വിഖ്യാത സംഗീതജ്ഞ
3. വെച്ചൂർ ഹരിഹരസുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ
4. പാറശ്ശാല പൊന്നമ്മാൾ
5. ഗായികയുടെയും ഗുരുവിന്റെയും ധർമങ്ങൾ ദീപകത്തിലെന്നപോലെ സമന്വയിച്ചിരിക്കുന്നു.