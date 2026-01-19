Begin typing your search above and press return to search.
    അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ

    Posted On date_range 19 Jan 2026 8:45 AM IST
    Updated On date_range 19 Jan 2026 8:45 AM IST
    Malayalam poem
    By
    കനിമൊഴി
    ‘‘ഈ ​മ​ണ്ണി​ൽ ഓ​രോ ക​ണ്ണീ​രും

    പു​തി​യ വി​ത്താ​കു​ന്നു

    ഫല​സ്തീ​നി​ന്റെ ര​ക്തം

    ഒ​രു പു​തുയാ​ത്ര​യു​ടെ

    ചു​വ​പ്പി​ൽ വി​രി​യു​ന്ന പു​ഷ്പം’’

    (ഫ​ദ്വാ തൂ​ഖാ​ൻ- ഫല​സ്തീ​ൻ ക​വി

    ഇ​നി ഒ​രി​ക്ക​ലും

    ഒ​ലിവു മ​ല​ക്കു​ മു​ക​ളി​ൽ

    അ​വ​ൻ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​നാ​വി​ല്ല

    ആ​യാ​ൽ ത​ന്നെ

    ക​ണ്ണീ​രി​ന്റെ​യും മ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും

    താ​ഴ്‌​വ​ര​യി​ൽനി​ന്ന്

    അ​വ​രെ​ല്ലാം

    ആ​മ​ക​ളെ പോ​ലെ

    ക​ട​ലി​ലേ​ക്ക്

    പ​ലാ​യ​നംചെ​യ്തു​കാ​ണും.

    അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച​വ​ർ,

    അ​വ​സാ​ന തി​രി​യും

    കൊ​ളു​ത്തി

    മാ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​യി

    രാ​പ്പാ​ർ​ക്കും.

    കൊ​ല്ലാ​നു​ള്ള

    നി​മി​ഷം വ​രു​മ്പോ​ൾ

    അ​വ​ർ

    തോ​ക്കും തി​ര​യു​മെ​ടു​ത്ത്

    ആ​കാ​ശ​ത്ത് നി​ന്ന്

    ‘തീ ​മ​ഴ’​ പെ​യ്യി​ക്കും

    അ​തി​നി​ട​യി​ലെ​ങ്ങാ​നും

    വി​ശ​ന്നു പോ​യാ​ൽ

    ‘യ​ജ​മാ​ന​ൻ’

    തി​ന്നു തു​പ്പി​യ

    വ​ത്ത​ക്കാ​കു​രു​വി​ന്റെ

    നീ​ര്

    കു​റ​ച്ച് മാ​റ്റി​വെ​ക്കും

    ‘‘എ​ന്നെ മു​റി​ച്ചാ​ലും നി​റ​ങ്ങ​ൾ മാ​യി​ല്ല’’

    എ​ന്ന ഒ​രു ചു​വ​പ്പ​ൻ ചി​രി സ​മ്മാ​നി​ക്കും.

    വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും പെ​യ്യു​ന്ന

    മ​ഴ​ച്ചാ​ലു​ക​ളി​ൽനി​ന്ന്

    പ​റി​ച്ചെ​ടു​ത്ത

    പ​ച്ചനി​റ​മു​ള്ള ഗോ​ത​മ്പ്

    ക​തി​രു​ക​ൾ ചു​ട്ടെ​ടു​ക്കും

    അ​വ​സാ​നം

    എ​ന്നെ​ങ്കി​ലു​മൊ​രി​ക്ക​ൽ

    ചു​വ​പ്പും പ​ച്ച​യും വെ​ളു​പ്പും ക​റു​പ്പും

    അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളു​ള്ള

    പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ കൊ​ടി​യു​മേ​ന്തി

    ക​ത്തി​യ​മ​ർ​ന്ന

    മ​നു​ഷ്യ​കോ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലി​രു​ന്ന്

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ

    കൊ​ടി കൈയി​ലേ​ന്തും.


