Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകവിതchevron_rightറെസ്ക്യു

    റെസ്ക്യു

    Posted On date_range 5 Jan 2026 8:30 AM IST
    Updated On date_range 5 Jan 2026 8:30 AM IST
    റെസ്ക്യു
    cancel
    By
    ദുർഗാ പ്രസാദ്​
    text_fields
    bookmark_border

    ഭയന്നു വിറച്ച കണ്ണുകൾ

    ആഴമേറിയ കുളം

    ഓളം തട്ടി നനഞ്ഞ

    കരയിൽനിന്നിറങ്ങാനൊരുക്കം

    മുട്ടറ്റമരയറ്റമ്മുടിയറ്റം മുങ്ങി

    വെളിവില്ലാക്കയത്തിനും താഴെ

    തണുപ്പിൽ

    പെരും മൺവായ തുറന്ന്

    തള്ളിയിറങ്ങുമുറവ

    കാണ്ടാമരച്ചെളിയിലൂടെ

    ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞതിൻ മറുപുറത്തുള്ള

    ചതുപ്പിൽ

    മുളങ്കറുക വകഞ്ഞുപൊങ്ങീ

    തലവെട്ടം

    ആളുകേറാമലയടിവാരം

    കരിയിലച്ചാലുകൾ

    അത്തിപ്പൂമണം

    ചില്ലചോന്ന കമ്പകത്തലപ്പിലൂന്നിപ്പോകുമ്പോൾ

    കൊളുത്തിപ്പിടിക്കും

    തൊടലിപ്പടർപ്പിനു പിന്നിൽ

    പൊരികണ്ണിപിടിച്ച മരക്കൊമ്പിൽ

    നിന്നിറ്റുവീഴും തേൻ

    ചോട്ടിൽ, ഈച്ചകളെപ്പുതച്ച്

    പാതിയുടൽ

    കയർ

    തേൻകുടം

    പായൽമൂടി വഴുക്കും

    പാറവിടവിലൂടുരഞ്ഞുകേറി

    നോക്കുമ്പോൾ

    ഭയന്നു വിറച്ച

    കണ്ണുകൾ

    അയാളുടെ.


    Show More expand_more
    News Summary - Malayalam poem
    X