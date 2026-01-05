എ.ഐ സുന്ദരി
ശത്രുക്കളുടെ
സ്വർണനിലവറകൾ
കള്ളത്താക്കോലിട്ട് തുറന്ന്
ഡ്രോണിൽ പറക്കുന്ന
ജെസീക്ക എന്ന
സാഹസസുന്ദരി
നിർമിതബുദ്ധിയിൽ
പിക്സാർ കോട്ടജിൽ
ഞാൻ ആനിമേഷൻ പണിയിൽ
അവളെ
പീസാഗോപുരത്തിനും
ഈഫൽ ടവറിനും മേലെ
പറപ്പിക്കാൻ
കിണഞ്ഞു നോക്കുന്നു
കൺപോളകളിൽ
ഉറക്കക്കുറവും ക്ഷീണവും
അൽപം ആശ്വാസത്തിനായ്
മുറി വിട്ടിറങ്ങി
തൊട്ടടുത്ത് കണ്ട
ബസ്സിൽ ചാടിക്കേറി
സീറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ
മുറി പൂട്ടിയിരുന്നോ
എന്നൊരു ശങ്ക
റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് രേഖയെ വിളിച്ചപ്പോൾ
അവൾ എടുക്കുന്നേയില്ല
പൂട്ടാൻ മറന്നത്
ഇനി ആനിമേഷനിൽ ആയിരിക്കുമോ
ജസീക്കയോട് ചോദിക്കാം
‘‘ഡിയർ ക്രിയേറ്റർ’’
അവൾ പറഞ്ഞു
‘‘മുമ്പത്തെ
എപ്പിസോഡിൽ
ഒരിക്കൽ സ്വർണനിലവറ
രഹസ്യമായി തുറന്ന്
ഞാൻ ഓർമയില്ലാതെ
പൂട്ടാതെ പോന്നു
പക്ഷേ, ശത്രുക്കൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല’’
ജസീക്ക കുടുകുടെ
ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി
അവൾ വലിയ വമ്പത്തിയാണെന്നാണ്
വിചാരം
രേഖയാവട്ടെ
പാവമാണ്
ഷാമ്പൂമണമുള്ള
തലമുടിയാണവൾക്ക്
ചന്ദനക്കുറിയും
െജസീക്കക്ക്
ചന്ദനക്കുറിയായാലോ
ഛായ്! വിദേശസുന്ദരിക്ക്
അത് പാടുണ്ടോ?
എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല
വെറൈറ്റിയാക്കാം
ചിലപ്പോൾ വിവാദമായ്
വൈറലിനും സാധ്യത
ബസ്സ് ബീച്ചിലെന്നെയിറക്കി
പാഞ്ഞുപോയി
എങ്ങും ഉല്ലാസത്തിനുവന്ന
ജനങ്ങളുടെ ആരവം
ചിലർ കടലിലേക്ക് ചാടുന്നു
നീന്തുന്നു പൊങ്ങുന്നു
ഒരുവൻ നിലകിട്ടാതെ
വെള്ളം കുടിച്ച്
മരണവെപ്രാളത്തിൽ
അലറി കരയുന്നു
‘‘ജെസീക്കാ പറന്നു വാ...’’
ഞാൻ ഉറക്കെ ഉറക്കെ
വിളിച്ചു...
അവൾ ഒന്നും ഉരിയാടുന്നില്ല
‘‘െജസീക്കാ വേഗം പറന്നു വാ...’’
ഞാൻ അലറി
‘‘ഡിയർ ക്രിയേറ്റർ
നിർമിതബുദ്ധിയിൽ
എവിടെയോ ബഗ്ഗ്’’
അവൾ കരഞ്ഞു.