    ആവർത്തിതം

    Posted On date_range 29 Dec 2025 10:45 AM IST
    Updated On date_range 29 Dec 2025 10:45 AM IST
    malayalam poem
    By
    ഇന്ദിര അശോക്
    ചിത്രശാലയ്ക്കകം വെൺതിരശ്ശീലകൾ

    കത്തിക്കരിപൂശി നിന്നൊരു രാത്രിയിൽ

    തീയുടുപ്പൂരിയെറിയുകയായ് പലർ

    വേവിൻ പെരുക്കമിഴപിരിക്കും പടു -

    നീളൻ ചരടു വലിച്ചു താഴ്ത്തും ശ്രമം

    രംഗങ്ങളെണ്ണിയാൽ തീരാതെഴുതിയ

    കർമകാണ്ഡത്തിൻ കരയ്ക്കെത്തി നില്ക്കണം

    നാഥൻ, ചമൽക്കാരകാരകൻ ശേഷിച്ച

    ചായം പുരട്ടിയൊരുക്കുമിടം വരെ.

    വേദിയിൽ നീലവെളിച്ചം ചുവക്കുന്നു.

    കാണാമറയത്തലർച്ചകൾ കേൾക്കുന്നു.

    ശാലയഴൽ വിഴുങ്ങുന്നൂ, പെരുംകാല -

    നാടകം തത്തിത്തിമർക്കുന്നിടത്തു നി-

    ന്നോരോ ചമയവും നാളങ്ങളായ് ജ്വലി -

    ച്ചാളുന്ന ജീവൻ അമരത്വമെത്തുന്ന

    നാളിതാണെന്നോ! മുഴങ്ങും കരഘോഷ -

    മാധിയിൽ വെന്തുമരിച്ചവർ, സ്തബ്ധ-

    രൊരാനന്ദ ബാഷ്പം പൊഴിച്ചും ‘ബലേ ബലേ.’

    താപങ്ങൾ രംഗം വിഴുങ്ങേ കെടുത്തുവാൻ

    ദൂരത്തുനിന്നൊഴുകുന്നൂ ജലഭ്രമം.

    തീപ്പന്തെറിഞ്ഞു കളിച്ച രൂപത്തിന്റെ

    നോട്ടം പതിഞ്ഞുടയുന്നു കണ്ണാടികൾ

    ശോകമാളുന്നു, ശുഭം വരാൻ നേരമെ-

    ന്നോരോ പഴമൊഴിയോർമിച്ചെടുക്കുന്നു

    ശാല നെരുപ്പിൽ പുകഞ്ഞു പൊങ്ങും മായ-

    മോരോ മനസ്സും നിജമായ് നിനച്ചന്ന്

    പായുന്നു വിഭ്രമത്താൽ വിഷാദിച്ചവ

    വേദിയിൽ വന്നു മുഖാമുഖം നില്ക്കയാൽ

    ഉള്ളുകള്ളിക്കുമേൽ വീണ വെളിച്ചത്തി-

    ലെല്ലാം വെളിപ്പെട്ടു നില്ക്കും വിശുദ്ധിയാൽ

    കത്തിച്ചെടുക്കുമുടലൊരു പന്തമായ്

    കുത്തി നിർത്തുന്നുണ്ടരങ്ങത്ത് ധീരത

    കട്ടയിരുട്ടിൻ ചിരി മുഴങ്ങുന്നുണ്ട്.

    ഒറ്റ വിരൽ ഞൊടി, മാഞ്ഞു സഭാതലം

    വെട്ടം വടിച്ചു വെളുപ്പിച്ച താളിന്റെ

    അറ്റം വരേക്കെഴുതും പുതുനാടകം.


