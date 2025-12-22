ദർബാറി ദീപിക

07 ജന്മനഗരം താൻ ജനിച്ചുവളർന്ന അൻഡിജാൻ നഗരം ബാബർക്കൊരു കുതിര അതിന്മേലിരുന്ന് അയാൾ എട്ടു ദിക്കിലെ നഗരങ്ങളിലേക്കും വട്ടത്തിൽ മാറിമാറിക്കുതിച്ചുചാടി അവിടം വിട്ട് കാബൂളിലേക്കും പിന്നീട് ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തിലേക്കും പോയപ്പോൾ തന്നെത്തന്നെ നോക്കിനിൽക്കുന്ന ഒരു കുതിരയായി ബാബർ ആ നഗരത്തെ തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കണ്ടു അതിന്റെ കണ്ണീര് ഒരു കടലിലും പോയ് ലയിക്കാതെ മണൽക്കാട്ടിൽ മാഞ്ഞുപോകുന്ന സെയ്ഹുൻ നദിയുടെ ഇരു ചാലുകൾ പിൽക്കാലത്ത് ദില്ലിയിൽ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചപ്പോഴും ദൂരെയുണ്ട് പൊടിക്കാറ്റിൽ പാതി മങ്ങി തന്നെ നോക്കിനിൽക്കുന്നു നോട്ടം നിഴലിക്കുന്നു സിന്ധുനദിയിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തെ...
