Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകവിതchevron_rightചുരുക്കം

    ചുരുക്കം

    Posted On date_range 22 Dec 2025 7:45 AM IST
    Updated On date_range 22 Dec 2025 7:46 AM IST
    malayalam poem
    cancel
    By
    ടി.പി. വിനോദ്
    text_fields
    bookmark_border

    വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന

    പ്രാർഥനകൾപോലെ

    സഫലതയുടെയോ

    വിഫലതയുടെയോ

    തിരിച്ചറിയലടയാളങ്ങളില്ലാത്ത

    ദിവസങ്ങൾ

    അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു.

    കണ്ണെത്തുന്നിടത്തെങ്ങും

    പ്രതീക്ഷിതത്വത്തിന്റെ

    അക്ഷരങ്ങളും അടിവരകളും.

    എല്ലാം വരുതിയിലെന്ന്

    സാധാരണത്വത്തിന്റെ അട്ടഹാസം

    എല്ലാ ദിശകളിൽനിന്നും

    എല്ലായ്പോഴും മുഴങ്ങുന്നു.

    ചുരുക്കം ചില അസാധ്യതകൾ

    ഇതിനൊന്നും പിടികൊടുക്കാതെ

    അവയായിത്തന്നെ തുടരുന്നു.

    ഉദാഹരണമായി,

    വേറെയൊരാളിന്റെ

    ഉറക്കത്തിലെ

    സ്വപ്നത്തിലേക്ക് നമ്മൾ

    കടന്നുചെല്ലുന്നതും

    ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതുമൊന്നും

    അയാളുടെയും നമ്മുടെയും

    യാതൊരുവിധ

    നിയന്ത്രണത്തിലുമുള്ള

    കാര്യമേയല്ല, ഇപ്പോഴും.

    വേറെയൊരാളുടെ

    നുണയിലുള്ള നമ്മൾ

    നമ്മുടെ സത്യത്തിലുള്ള നമ്മളെ

    എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന്

    ആർക്കാണറിയുക?


    Show More expand_more
    News Summary - malayalam poem
    X