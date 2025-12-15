Begin typing your search above and press return to search.
    മ​രി​ച്ച​വന്‍റെ ചെ​രി​പ്പ്

    Posted On date_range 15 Dec 2025 8:15 AM IST
    Updated On date_range 15 Dec 2025 8:15 AM IST
    By
    അബ്ദുള്ള പേരാമ്പ്ര
    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​ന്റെ

    ഒ​രു ജോ​ടി ചെ​രി​പ്പ്

    പൊ​ന്ത​ക്കാ​ട്ടി​ൽ

    ആ​കാ​ശം നോ​ക്കി കി​ട​ന്നു.

    ക​റു​ത്ത കു​പ്പാ​യ​മി​ട്ട്

    മേ​ഘ​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ

    ആ​കാ​ശ​ത്ത് തി​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് പാ​യു​ന്ന​ത്

    മ​രി​ച്ച വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കാ​വു​മോ?

    ഓ​രോ യാ​ത്ര ക​ഴി​ഞ്ഞും

    വീ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ

    മു​റ്റ​ത്ത് ഊ​രി​യി​ടു​ന്ന​തു പോ​ലെ​യാ​വും

    ഈ ​കി​ട​പ്പെ​ന്ന്

    ചെ​രി​പ്പ് വി​ചാ​രി​ച്ചു.

    മു​ഖ​ത്ത് തെ​റി​ച്ച ചു​ടു​ചോ​ര

    വേ​ന​ലി​ലെ മ​ഴ​യാ​ണെ​ന്നും...

    ഒ​രു രാ​ത്രി​യും

    ഒ​രു പ​ക​ലും

    അ​തേ കി​ട​പ്പ് കി​ട​ന്നു.

    അ​തി​നി​ട​യി​ൽ,

    റോ​ഡി​ലെ ചോ​ര ക​ഴു​കിക്കള​ഞ്ഞ​തും

    ആ​ളു​ക​ൾ ഒ​ച്ച​യി​ട്ട് പി​രി​ഞ്ഞുപോ​യ​തും

    അ​തേ കി​ട​പ്പി​ൽ ചെ​രി​പ്പ് ക​ണ്ടു.

    ആ ​കൂ​ട്ട​ത്തി​ലൊ​ന്നും

    അ​വ​നി​ല്ല​ല്ലോ​യെ​ന്ന് ഖേ​ദി​ച്ചു.

    അ​ത്ര പെ​​െട്ട​ന്നൊ​ന്നും

    ത​ന്നെ മ​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും

    എ​ന്നെ​ങ്കി​ലു​മൊ​രി​ക്ക​ൽ

    അ​വ​ൻ വ​രു​മെ​ന്നും

    ചെ​രി​പ്പ് ക​രു​തി​യി​രി​ക്ക​ണം.

    ന​ട​ന്ന വ​ഴി​ക​ളു​ടെ ക​നം

    ചെ​രി​പ്പി​ൽ തി​ടംവെ​ച്ചു.

    വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തെ ഒ​രു മു​ങ്ങി​ക്കു​ളി

    അ​ത് സ്വ​പ്നംക​ണ്ടു.

    സോ​പ്പി​ൻപ​ത​യു​ടെ വെ​ളു​ത്ത ചി​രി​യി​ൽ

    ക​ണ്ണ് നീ​റു​ന്ന​ത​റി​ഞ്ഞു.

    നി​ലാ​വി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു രാ​ത്രി

    വി​ശ​ന്നു​വ​ല​ഞ്ഞ ഒ​രു നാ​യ

    അ​തി​നെ കീ​റി​മു​റി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ

    ആ ​ചെ​രി​പ്പ്

    അ​വ​ൻ തി​രി​ച്ചുവ​രു​മെ​ന്ന് ത​ന്നെ

    വി​ചാ​രി​ച്ചുകൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.


