    മനസ്സിളക്കം

    Posted On date_range 15 Dec 2025 7:45 AM IST
    Updated On date_range 15 Dec 2025 7:45 AM IST
    Malayalam poem
    സന്ധ്യ എൻ.പി
    ​മ​നോ​നി​ല തെ​റ്റി​യ സ​മ​യ​ത്ത്

    ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ൻ

    ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ല്ലാം

    പ​ര​മ​ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രി​ക്കും!

    പി​റു​പി​റു​ക്കുംപോ​ലെ പ​റ​യും.

    അ​ടു​ത്തു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​പോ​ലും

    മ​ന​സ്സി​ലാ​വി​ല്ല

    കു​നു​കു​നു​ന്ന​നെ

    എ​ഴു​തും

    കൈ​യി​ൽ​കി​ട്ടി​യാ​ലും വാ​യി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല

    വാ ​നി​റ​യെ പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു ചേ​ട്ട​ൻ.

    എ​ന്താ​ണു പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ന്ന​റി​യാ​ൻ

    ഒ​രി​ക്ക​ൽ

    മാ​റിനി​ന്ന്

    ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു കേ​ട്ടു.

    ഒ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ല്ല

    എ​ന്താ​ണ് എ​ഴു​തു​ന്ന​ത്

    എ​ന്ന​റി​യാ​ൻ

    പാ​യ​ക്ക​ടി​യി​ൽ

    തി​രു​കിവെ​ച്ച​ത്

    കാ​ണാ​തെ

    എ​ടു​ത്തു നി​വ​ർ​ത്തി

    മു​ൾ​ക്ക​മ്പി​ച്ചു​രു​ൾപോ​ലെ

    കൂ​ടി​പ്പി​ണ​ഞ്ഞ് അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ!

    ‘‘പാ​ർ​ക്കി​ൻ​സ​ൺ രോ​ഗി​യു​ടെ

    വി​ര​ലു​ക​ൾപോ​ലെ നാ​ക്കി​ള​കു​ന്നു

    പാ​മ്പി​ൻ നാ​ക്കു​പോ​ലെ

    മ​ന​സ്സു വി​റ​ക്കു​ന്നു’’

    എ​ങ്ങോ പോ​കാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങി

    വൈ​കി​നി​ൽക്കുന്ന സ​മ​യ​ത്ത്

    എ​ഴു​താ​തെ പോ​കാ​ൻ

    നി​വൃ​ത്തി ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടുമാ​ത്രം

    എ​ഴു​തിവെച്ചപോ​ലെ!

    വാ​യി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞ്

    പാ​യ​ക്ക​ടി​യി​ൽ​ത്ത​ന്നെ

    തി​രി​ച്ചു​വെ​ച്ചു

    വാ​യി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞും

    മ​ന​സ്സു​വി​റ​ക്കാ​ൻ

    കാ​ര​ണ​മെ​ന്തെ​ന്നു മാ​ത്രം

    ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല

    ക​ണ്ട​ത്

    ക​ഴു​ത്തുമു​റു​കും മു​മ്പ് ക​ണ്ടുപി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട

    ഫാ​നി​ലെ ക​യ​ർ​ക്കു​രു​ക്ക്,

    ചോ​ര മു​ഴു​വ​ൻ വാ​രും മു​മ്പ്

    ചേ​ർ​ത്തു​കെ​ട്ടി​യ

    കൈ​ഞ​ര​മ്പ്

    ഒ​ടു​ക്കം,

    കി​ണ​റാ​ഴ​ത്തി​ൽനി​ന്ന്

    പൊ​ങ്ങിവ​ന്ന്

    ചു​വ​ന്നു ക​ല​ങ്ങി​യ

    ക​ണ്ണാ​ലെ ലോ​ക​ത്തെ നോ​ക്കി

    വീ​ണ്ടും

    ജ​ല​പാ​ളി​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ഴ്ന്നു​പോ​യ ആ ​മു​ഖം!


    X