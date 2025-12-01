ദർബാറി ദീപിക

03 ജലവ്യാഘ്രംഹിന്ദുസ്ഥാനിലേക്ക് ആദ്യമായി പട നയിക്കുന്ന കാലത്ത് ആരുമറിയാതെ നദി കടക്കേണ്ടതിനെപ്പറ്റി തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞ് തീരത്തു തമ്പടിച്ചു കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു സന്ധ്യക്ക് ബാബർ അതിനെ പരിചയപ്പെട്ടത് അതിന്റെ ചലനങ്ങൾ ഏറെനേരം നോക്കിനിന്നു. പിന്നീട് മകൻ ഹുമയൂണിനെ വിളിച്ചു. വളർന്നു തുടങ്ങിയ താടിമീശകൾ ജീവിതത്തിലാദ്യമായി വെട്ടിയൊതുക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു പയ്യൻ. കത്തി താഴെ വച്ച് ഓടിവന്ന മകനോട് നിശ്ശബ്ദനാവാൻ ആംഗ്യം കാട്ടി ബാബർ പതുക്കെ പറഞ്ഞു: ‘‘നോക്ക്’’ വെള്ളത്തിൽ കടും നിഴലുപോലെ ഒരു നെടുങ്കൻ ജീവി. മീനല്ല. മേലാസകലം കനത്ത വരയും കുത്തും പുള്ളികളും. ഏറെക്കാലം വെള്ളത്തിൽ...
