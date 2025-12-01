ഒരേ ശിലയിലുറച്ച രണ്ട് ശക്തികളാണ് നാം ജനത ഇരിക്കാൻ തന്ന കസാര; ഇളക്കാൻ പഴുതില്ലാത്ത അടിയാധാരം. അടക്കിഭരിക്കാനുള്ള ചാരുകസാരയിൽ നീയും ഞാനും; അകത്തോട്ടും പുറത്തോട്ടുമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുടിച്ച ചോരയുടെ പലതരം രുചിയിൽ ചിരി കൈമാറി കസാരമാറ്റം കളിക്കുന്നു. രുചിനനവു മാറാത്ത രണ്ടു ചുണ്ടുകൾക്കിടയിൽ തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനത. ബന്ദികളായ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ പേടിച്ചമരുന്ന നിശ്വാസത്തിന്റെ മണ്ണിളക്കത്തിൽ ചവിട്ടി അധികാരം ഇറങ്ങുകയും കയറുകയും ചെയ്യുന്നു. മണ്ണ് കുലുങ്ങിപ്പിളരുന്ന കാലം അടിമ ആകാശത്തെക്കാൾ വലുതാകും. ഭൂമി ചെറുതായി ചെറുതായി അവർ പന്തു കളിക്കാൻ...
