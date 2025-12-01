Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകവിതchevron_rightകോവിഡുകാലത്തെ തെങ്ങ്

    കോവിഡുകാലത്തെ തെങ്ങ്

    Posted On date_range 1 Dec 2025 8:15 AM IST
    Updated On date_range 1 Dec 2025 8:15 AM IST
    കോവിഡുകാലത്തെ തെങ്ങ്
    cancel
    By
    വി​മീ​ഷ് മ​ണി​യൂ​ർ
    text_fields
    bookmark_border

    ഏറെയമർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുമിന്നലെ

    തേങ്ങയൊരെണ്ണം നിലത്തുവീണു

    ചങ്കിലൊരാന്തൽ കടന്നുപോയി

    തോന്നലൊരെണ്ണം ഉരുണ്ടുരുണ്ടു

    എന്തേയിതിങ്ങനെയെന്നുകേൾക്കാൻ

    കൊയ്യക്കാരാരെയും കാണുന്നില്ല

    വല്ലവനും വന്നുകേറുന്നതും കാത്തി-

    രുന്നിട്ടു നേരം വെളുവെളുത്തു

    നോക്കിയാൽകാണും വരമ്പുകളിൽ

    ഇല്ലാച്ചെടികൾ തലയെടുത്തു

    വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾ കൈകൾ നീട്ടി

    ആകാശമാക്കെപ്പിടിച്ചെടുത്തു

    മണ്ടയിൽ വാടകക്കാരിയൊരാൾ

    അസ്വസ്ഥമിരുന്നു പിറുപിറുത്തു

    ആളുകളെങ്ങോ മറഞ്ഞിരിപ്പൂ

    ഒറ്റതിരിഞ്ഞൊച്ചതാഴ്ത്തി നിൽപ്പൂ

    എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞകാലം

    ഞാനായിരുന്നു പണക്കാരൻ

    എണ്ണിയെടുക്കാനിന്നാവുന്നുണ്ടോ

    അന്നത്തെ വെച്ചനിലപ്പെരുക്കം

    ലോകമടച്ചുള്ള താക്കോലും

    പേറിനടക്കുന്നീ നട്ടുച്ചകൾ

    ചെറുപ്രാണിയൊരാളത് കണ്ടിട്ട്

    കുണ്ടികുലുക്കിച്ചിരിക്കുന്നു

    നോക്കിനോക്കി മടുത്തിരിക്കുന്നു

    നാടുചുറ്റുന്നനിശ്ചിതത്വത്തിനെ

    തുച്ചുകെട്ടി വലിച്ചടുപ്പിക്കുന്നു

    കഴുത്തറപ്പൻ ഏകാന്തതയെ.


    Show More expand_more
    News Summary - Malayalam poem
    X