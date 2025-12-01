Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ദീർഘദർശനം

    ദീർഘദർശനം

    Posted On date_range 1 Dec 2025 7:45 AM IST
    Updated On date_range 1 Dec 2025 7:46 AM IST
    ദീർഘദർശനം
    By
    ഷൂൻതാരോ താനീകവ
    വൃക്ഷങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റപ്പെടും

    പാഴ് ചെടികൾ അരിഞ്ഞുകളയപ്പെടും

    പ്രാണികൾ തുരത്തിയോടിക്കപ്പെടും

    മൃഗങ്ങൾ നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെടും

    മഹാസമുദ്രങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകും

    മഹാനഗരങ്ങൾ കൂണുപോലെ പൊട്ടിമുളയ്ക്കും

    പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾ മെരുക്കപ്പെടും

    ആകാശങ്ങൾ മലിനമാക്കപ്പെടും

    വൻകരകൾ തുടച്ചുനീക്കപ്പെടും

    മലനിരകൾ നിലംപതിക്കും

    നദികൾ മൺമറയും

    നിരത്തുകൾ രാവണൻകോട്ടകളാവും

    ഉഗ്രകോപത്താൽ സൂര്യൻ നിന്നു കത്തും

    പക്ഷിത്തൂവലുകൾ പിഴുതെറിയപ്പെടും

    എന്നിരിക്കിലും,

    മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന

    കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന വർണക്കാഴ്ചകളിൽ അന്ധാളിച്ചും

    സംസാരശൈലികളുടെ ഹാസ്യാനുകരണം നടത്തിയും

    ജനം ജീവിതം തുടരും!

    ഉടയാടകളുരിഞ്ഞെറിഞ്ഞും

    നഗ്നഹൃദയങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചും

    അവർ പ്രണയത്താൽ കുറുകും!

    മൊഴിമാറ്റം: സന്ന്യാസു

    ഷൂൻതാരോ താനീകവ (1931 - 2024)

    ജാപ്പനീസ് കവിയും വിവർത്തകനുമാണ്. ജപ്പാനിലും വിദേശത്തും ഏറ്റവുമധികം വായിക്കപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരിലൊരാളാണ് താനീകവ.

