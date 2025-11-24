Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകവിതchevron_rightദ​ർ​ബാ​റി ദീ​പി​ക

ദ​ർ​ബാ​റി ദീ​പി​ക

    ദ​ർ​ബാ​റി ദീ​പി​ക

    Posted On 24 Nov 2025 7:30 AM IST
    Updated On 24 Nov 2025 7:31 AM IST
    ദ​ർ​ബാ​റി ദീ​പി​ക
    By
    പി. ​രാ​​മ​​ൻ
    ന​വ്വി​ർ ഖ്വു​ലൂ​ബീ അ​ളീ​മാ​യോ​നേ ന​ള്മാ​ൽ ഒ​രു ഖ്വി​സ്സ നു​വ​ൽ​ക്കു​വാ​നേ (ഉ​ള്ളം തെ​ളി​ക്ക് മ​ഹാ​നാ​യോ​നേ കാ​വ്യ​മാ​യ് ഒ​രു ക​ഥ പ​റ​യു​വാ​നേ) ● മ​ഹാ​ക​വി മോ​യി​ൻ​കു​ട്ടി വൈ​ദ്യ​ർ (ബ​ദ​റു​ൽ മു​നീ​ർ ഹു​സ്നു​ൽ ജ​മാ​ൽ ഇ​ശ​ൽ 4) ചൂ​ണ്ടു​വി​ര​ൽ താ​ൻ ന​ട്ടു​വ​ള​ർ​ത്തി​യ പ​ഴ​ത്തോ​പ്പി​ൽ ബാ​ബ​ർ ഉ​ലാ​ത്തി. അ​ഫ്ഗാ​ൻ മ​ല​മു​ടി​ക​ളി​ൽ ഗോ​ത്ര​പ്ര​ഭു​ക്ക​ളോ​ടു പ​ട​വെ​ട്ടി തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന വി​ത്തു​ക​ളും ചെ​ടി​ക​ളും ന​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കി​യ തോ​പ്പി​ൽ. ഓ​റ​ഞ്ചും മാ​ത​ള​വും വാ​ഴ​പ്പ​ഴ​വും വി​ള​ഞ്ഞു...

    ന​വ്വി​ർ ഖ്വു​ലൂ​ബീ അ​ളീ​മാ​യോ​നേ

    ന​ള്മാ​ൽ ഒ​രു ഖ്വി​സ്സ നു​വ​ൽ​ക്കു​വാ​നേ

    (ഉ​ള്ളം തെ​ളി​ക്ക് മ​ഹാ​നാ​യോ​നേ

    കാ​വ്യ​മാ​യ് ഒ​രു ക​ഥ പ​റ​യു​വാ​നേ)

    ● മ​ഹാ​ക​വി മോ​യി​ൻ​കു​ട്ടി വൈ​ദ്യ​ർ

    (ബ​ദ​റു​ൽ മു​നീ​ർ

    ഹു​സ്നു​ൽ ജ​മാ​ൽ ഇ​ശ​ൽ 4)

    ചൂ​ണ്ടു​വി​ര​ൽ

    താ​ൻ ന​ട്ടു​വ​ള​ർ​ത്തി​യ പ​ഴ​ത്തോ​പ്പി​ൽ

    ബാ​ബ​ർ ഉ​ലാ​ത്തി.

    അ​ഫ്ഗാ​ൻ മ​ല​മു​ടി​ക​ളി​ൽ

    ഗോ​ത്ര​പ്ര​ഭു​ക്ക​ളോ​ടു പ​ട​വെ​ട്ടി

    തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന

    വി​ത്തു​ക​ളും ചെ​ടി​ക​ളും

    ന​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കി​യ തോ​പ്പി​ൽ.

    ഓ​റ​ഞ്ചും മാ​ത​ള​വും വാ​ഴ​പ്പ​ഴ​വും

    വി​ള​ഞ്ഞു തൂ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ.

    ര​ണ്ടു യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു

    അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ര​ണ്ടു യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു

    പ​ഴ​ത്തോ​പ്പ്.

    ഒ​രോ​റ​ഞ്ച് പ​റി​ച്ചു തി​ന്നു.

    പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ തി​ന്നു​ന്ന കി​ളി​ക​ളെ

    ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു നോ​ക്കി

    (രാ​ത്രി അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​യെ​പ്പ​റ്റി

    ഛഗ്താ​യ് ഭാ​ഷ​യി​ൽ എ​ഴു​തും)

    തി​രി​ച്ചു പോ​യി യു​ദ്ധം ചെ​യ്തു മ​ട​ങ്ങി

    ഒ​രു മാ​ത​ള​പ്പ​ഴം വീ​ണ്ടും വ​ന്നു തി​ന്നു.

    ത​ള​ർ​ന്ന യോ​ദ്ധാ​ക്ക​ളും അ​നു​ച​ര​ന്മാ​രും

    ഒ​പ്പം പ​ഴം തി​ന്നു.

    ജ​ലാ​ലാ​ബാ​ദി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളും

    ആ ​തോ​പ്പി​ന്റെ രു​ചി​യു​ണ്ടു.

    പ​ഴം തി​ന്നു പ​റ​ന്ന​ക​ലു​ന്ന കി​ളി​ക​ൾ

    ഹി​ന്ദു​ക്കു​ഷ് മ​ല​നി​ര ക​ട​ന്ന്

    സി​ന്ധു ന​ദി ക​ട​ന്ന്

    ദി​ല്ലി​യി​ലെ​ത്തു​മോ എ​ന്നെ​ങ്കി​ലും?

    അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​ക​ളി​ലെ

    മാ​ന​ത്തേ​ക്കു നോ​ക്കി.

    പേ​ര​ക്കു​ട്ടി അ​ക്ബ​ർ

    പി​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത്

    ദി​ല്ലി​യി​ലി​രു​ന്ന്

    മു​ത്ത​ച്ഛ​ന്റെ പ​ഴ​ത്തോ​ട്ടം

    ചി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​രെ​ക്കൊ​ണ്ടു വ​ര​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മു​ത്ത​ച്ഛ​ൻ എ​ഴു​തി​യ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ

    തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ചു.

    പേ​ർ​ഷ്യ​നി​ൽ

    ഓ​രോ താ​ളി​ലും

    ഒ​ര​റി​യി​പ്പു ഫ​ല​കം​പോ​ലെ.

    ആ ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​ച്ച് ഓ​റ​ഞ്ചു​ക​ൾ

    ഇ​പ്പോ​ൾ കാ​ണാ​നി​ല്ല.

    സ​മാ​ധാ​ന​കാ​ല​ത്ത്

    അ​ക്ബ​ർ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി

    ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു തി​ന്നി​രി​ക്കാം.

    ചി​ത്രം ക​ണ്ടാ​സ്വ​ദി​ച്ച​വ​രും.

    ബാ​ബ​ർ​നാ​മാ മ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ

    അ​ഞ്ഞൂ​റു കൊ​ല്ലം ക​ട​ന്ന്

    ഇ​പ്പോ​ഴും പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ വി​ള​ഞ്ഞുനി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    തൊ​ട​രു​ത്

    ഇ​വ പ​റി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞാ​ണ്

    ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​മാ​ർ ശ​ത്രു​ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ത്ത​ത്

    എ​ന്ന് ഹി​ന്ദി​യി​ലെ​ഴു​തി​യ

    പു​തി​യ ഒ​ര​റി​യി​പ്പു​ഫ​ല​കം

    പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടും മു​മ്പ്

    മ​ധു​വൂ​റു​ന്ന പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ

    നാ​ല​ഞ്ചെ​ണ്ണം

    നാ​മി​താ

    ചാ​യ്ച്ചു

    പ​റി​ച്ചു തി​ന്നു​ന്നു.

    ഹി​ന്ദു​ക്കു​ഷ് ക​ട​ന്ന്

    സി​ന്ധു ക​ട​ന്ന്

    ദി​ല്ലി​യും ക​ട​ന്ന്

    ഇ​ങ്ങു വ​ന്ന കി​ളി​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ

    പി​ന്മു​റ​ക്കാ​രി​ലൊ​രാ​ൾ

    മ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു പാ​ടാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ന്നു,

    ന​മ്മെ നോ​ക്കി.

    ബാ​ബ​ർ ആ ​കി​ളി​യെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​മ്പോ​ൾ

    തെ​ളി​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്നു നി​റ​ങ്ങ​ൾ.

    ബ​ദാം

    കു​രു​മു​ള​കു വ​രു​ന്ന നാ​ടു തേ​ടി

    യ​വ​ന​രും അ​റേ​ബ്യ​രും ചീ​ന​ക്കാ​രും

    പോ​ർ​ചുഗീ​സ്-ഡ​ച്ച്-ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​രും

    ഇ​വി​ടെ വ​ന്നു.

    ഫ​ർ​ഗാ​ന​യി​ലെ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു

    പ​റി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ബ​ദാം

    അ​ള​ന്ന്

    ചാ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ക്കി

    ഒ​ട്ട​ക​പ്പു​റ​ത്തേ​റ്റി

    എ​വി​ടേ​ക്കാ​ണു കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന്

    കു​ഞ്ഞു ബാ​ബ​ർ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു.

    ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ൻ, ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​ലു​താ​യ​പ്പോ​ൾ

    ത​ന്റെ നാ​ട്ടി​ലെ ബ​ദാം

    പോ​കു​ന്നി​ട​ത്തേ​ക്ക്

    ബാ​ബ​ർ നീ​ങ്ങി

    എ​വി​ടു​ന്നു വ​രു​ന്നു

    എ​വി​ടേ​ക്കു പോ​കു​ന്നു

    ഈ ​ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു തു​ട​ങ്ങു​ന്നു

    ച​ല​നം.

    ഈ ​ര​ണ്ടു ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ

    ഏ​താ​ണു പ്ര​ധാ​നം?

    എ​വി​ടു​ന്നോ വ​ന്നു​കൊ​ള്ള​ട്ടെ

    എ​വി​ടേ​ക്കു പോ​കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ്

    എ​നി​ക്കു പ്ര​ധാ​നം

    ബാ​ബ​റാ​ണു പ്ര​ധാ​നം

    അ​തി​ലും പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി

    മൂ​ന്നാ​മ​തൊ​രു ചോ​ദ്യം

     

    തി​ക്കിവ​രു​ന്നു:

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​മാ​യി കു​ശ​ല​പ്ര​ശ്ന​ത്തി​നി​ടെ

    ചി​ത്ര​ത്ത​ളി​ക​യി​ൽ വെ​ച്ച ബ​ദാം പ​രി​പ്പ്

    ദി​ല്ലി​യി​ലി​രു​ന്ന് ആ​ദ്യ​മാ​യി തി​ന്ന​പ്പോ​ൾ

    തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ ത​ന്റെ നാ​ടി​ന്റെ രു​ചി

    ബാ​ബ​ർ

    എ​ങ്ങ​നെ​യാ​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക?

    അ​ക്ബ​ർ അ​തു വ​ര​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    (തു​ട​രും)

    News Summary - Malayalam poem
