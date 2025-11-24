അച്ഛന്റെയൊപ്പമുള്ള ഓരോ ദിവസവും ഓരോ യാത്രയായിരുന്നു. വരാന്തയിലെ ചാരുകസേരയിൽ അച്ഛനും. ചെറിയ സ്റ്റൂളിൽ വലിയ കണ്ണുകളോടെ ഒരു ചിമ്മീസിട്ട ഞാനും. ആദ്യം സച്ചിദാനന്ദനോടൊപ്പം അങ്ങകലെ യൂറോപ്പിൽ, സ്വീഡിഷ് സായാഹ്നങ്ങളിലേക്ക്,* ചെഗുവേരയുടെ ക്യൂബൻ കാടുകളിലേക്ക്, പ്രാഗിലെ മഴ നനഞ്ഞുകൊണ്ട് ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജിലേക്ക്. പിന്നെ, ഗോർബച്ചേവിനോടൊപ്പം, സോവിയറ്റ് യൂനിയനിലേക്ക്, ചുവന്ന...
*സച്ചിദാനന്ദന്റെ ‘ഒരു സ്വീഡിഷ് സായാഹ്നത്തിന്റെ ഓർമക്ക്’ എന്ന കവിത അവലംബം