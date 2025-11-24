Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    അ​ച്ഛ​ൻ

    Posted On date_range 24 Nov 2025 8:30 AM IST
    Updated On date_range 24 Nov 2025 8:31 AM IST
    അ​ച്ഛ​ൻ
    By
    തുളസി കെ. രാജ്
    അ​ച്ഛ​ന്റെ​യൊ​പ്പ​മു​ള്ള

    ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും

    ഓ​രോ യാ​ത്ര​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വ​രാ​ന്ത​യി​ലെ ചാ​രു​ക​സേ​ര​യി​ൽ

    അ​ച്ഛ​നും.

    ചെ​റി​യ സ്‌​റ്റൂ​ളി​ൽ

    വ​ലി​യ ക​ണ്ണു​ക​ളോ​ടെ

    ഒ​രു ചി​മ്മീ​സി​ട്ട

    ഞാ​നും.

    ആ​ദ്യം

    സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ​നോ​ടൊ​പ്പം

    അ​ങ്ങ​ക​ലെ യൂ​റോ​പ്പി​ൽ,

    സ്വീ​ഡി​ഷ് സാ​യാ​ഹ്ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്,*

    ചെ​ഗു​വേ​ര​യു​ടെ

    ക്യൂ​ബ​ൻ കാ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്,

    പ്രാ​ഗി​ലെ മ​ഴ ന​ന​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട്

    ചാ​ൾ​സ് ബ്രി​ഡ്ജി​ലേ​ക്ക്.

    പി​ന്നെ,

    ഗോ​ർ​ബ​ച്ചേ​വി​നോ​ടൊ​പ്പം,

    സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​നി​ലേ​ക്ക്,

    ചു​വ​ന്ന ക​മ്യൂ​ണു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്,

    ഗ്ലാ​സ്‌​നോ​സ്റ്റി​ന്റെ​യും പെ​രി​സ്‌​ട്രോ​യ്ക്ക​യു​ടെ​യും

    സ്വ​പ്ന​ബിം​ബ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്.

    ചി​ല​പ്പോ​ൾ,

    സോ​ക്ര​ട്ടീ​സി​നും പ്ലാ​റ്റോ​യ്ക്കു​മൊ​പ്പം,

    ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത പ​ഠി​ക്കാ​ൻ,

    ഗ്രീ​സ് തെ​രു​വു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്,

    മ​റ്റു ചി​ല​പ്പോ​ൾ,

    ബീ​ഥോ​വ​ന്റെ സിം​ഫ​ണി​ക​ൾ,

    നി​റ​ഞ്ഞൊ​ഴു​കു​ന്ന

    വി​ശു​ദ്ധ താ​ഴ്‌​വാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്,

    ഇ​ന്ന്,

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ,

    വി​യ​ർ​പ്പു​മ​ണ​മു​ള്ള തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ൽ,

    ഓ​ർ​മ​യു​ടെ​യും മ​റ​വി​യു​ടെ​യും

    ഇ​ട​ക്കു​ള്ള

    ചെ​റി​യ ക​വാ​ടം തേ​ടി,

    ജ​നി​മൃ​തി​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​മു​ള്ള

    യാ​ത്ര​ക​ളെ തേ​ടി,

    ഇ​ട​ക്കൊ​ക്കെ ഞാ​ൻ പോ​കാ​റു​ണ്ട്.

    *സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ​ന്റെ ‘ഒ​രു സ്വീ​ഡി​ഷ് സാ​യാ​ഹ്ന​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക്ക്’ എ​ന്ന ക​വി​ത അ​വ​ലം​ബം

