Madhyamam
    കവിത

    ഒ​രു പു​ഴ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം സ്വ​പ്നം​കാ​ണു​ന്ന​ത്

    Posted On date_range 24 Nov 2025 11:45 AM IST
    Updated On date_range 24 Nov 2025 11:45 AM IST
    ഒ​രു പു​ഴ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം സ്വ​പ്നം​കാ​ണു​ന്ന​ത്
    By
    ഹൃഷികേശൻ പി.ബി
    

    ഇ​ളം മ​ഞ്ഞ​ച്ചി​റ​കു​ള്ള

    ക​ടും​നീ​ല മി​ഴി​യു​മാ​യ്

    ഒ​രു വെ​യി​ൽ​ത്ത​രി വ​ന്നു

    വി​ര​ൽ​ത്തു​മ്പ​ത്തി​രി​യ്ക്കു​ന്നു

    മ​ര​മെ​ന്നു ക​രു​തി​യോ

    ഇ​ര​തേ​ടി വ​രു​ന്ന​തോ

    ക​റ​ങ്ങാ​നാ​യി​റ​ങ്ങി​യോ

    അ​റി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും​ത​ന്റെ

    ശ​രീ​ര​ത്തി​ന്ന​ക​ത്ത​യാ​ൾ

    ചെ​റു​താ​യി വി​ര​ൽ​തൊ​ട്ടു

    ഇ​താ​രാ​ണെ​ന്നു​റ​ങ്ങു​ന്ന

    പു​ഴ ചോ​ദി​യ്ക്കു​ന്നു, പി​ന്നെ-

    മ​യ​ക്ക​ത്തി​ലു​റ​ക്ക​ത്തി​ൽ

    ഉ​ണ​രാ​തെ​യ​ന​ങ്ങാ​തെ,

    മ​ല​ർ​മേ​ഞ്ഞ​ പു​ല​ർ​കാ​ലം

    വ​ല​വീ​ശി തു​ട​ങ്ങും മു,-

    ​മ്പി​ളം​കാ​റ്റു മ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ

    ക​ണ്ണ​ട​ച്ചു കി​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ,

    നി​ലാ​മ​ഞ്ഞു, പു​ത​ച്ചാ​കെ

    മൂ​ടി​മാ​ന​ത്തി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ,

    പു​ഴ​യെ​ഴു​ന്നേ​റ്റു പെ​ട്ടെ-

    ന്നു​റ​ക്ക​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ണ​ർ​ന്നു

    പ​ല്ലു​തേ​ച്ചു പി​ന്നെ ലേ​ശം

    മു​ഖ​മൊ​ക്കെ വെ​ടു​പ്പാ​ക്കി,

    ത​ന്നി​ലേ​യ്ക്കു​ത​ന്നെ​ നോ​ക്കി

    ത​ല​മു​ടി കോ​തി​െ​വ​ച്ചു,

    ഉ​ടു​ത്ത​തു വെ​ടു​പ്പാ​ക്കി-

    യു​ട​ല​ൽ​പം ​നീ​ർ​ത്തി​യൊ​ന്നു

    മ​ട​ക്കി​െ​വ​ച്ച​തി​വേ​ഗം

    കോ​ട്ടു​വാ​യി​ട്ടൊ​രു​വ​ട്ടം

    ചു​റ്റി​നേ​രെ​യ​ടു​ക്ക​ള

    ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി​യൊ​ഴു​കു​ന്നൂ

    ഉ​ട​നേ​തോ വാ​ക്കു​ത​ട്ടി

    വീ​ണ​ര​ണ്ടു കാ​ലു​ക​ളും

    പി​ടി​ച്ചാ​രോ ​െഞ​രി​യ്ക്കും​പോ​ൽ

    ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തി​യ​മ​ർ​ത്തു​മ്പോ​ൽ

    പ​ല​വ​ട്ടം പ​ല​തോ​തി​ൽ

    ക​റ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട​തി​ന്നി​ടെ

    നി​ന്നി​ട​ത്തു​നി​ന്നു പു​ഴ -

    യാ​വി​യാ​യി മാ​റു​വാ​നും

    മേ​ഘ​മാ​യി​ത്തീ​രു​വാ​നും

    മ​ഞ്ഞു​പോ​ലെ ക​ട്ടി​യാ​യി

    കി​ട​ക്കാ​നും ശ്ര​മി​ച്ചാ​ലും

    ന​ട​ന്നാ​ലു​മോ​ടി​യാ​ലും

    ക​ട​ലി​ലേ​യ്ക്കെ​ത്തു​ന്നി​ല്ല

    ഇ​പ്പോ മ​ഞ്ഞു​ക​ട്ട ചി​ല്ലു

    ഗ്ലാ​സി​ൽ​വീ​ണു താ​ഴ്ന്നി​ടു​ന്നു

    പ​ത്തി​ലൊ​ന്നു​ണ്ടു​യ​രു​ന്നൂ

    മു​ങ്ങി​ടാ​തെ ത​ല​പൊ​ക്കി

    നോ​ക്കി​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ത്ര​ താ​ഴേ

    യ്ക്കെ​ത്തി​യി​ട്ടും ത​ക​രാ​തെ,

    സൂ​ര്യ​ര​ശ്‌​മി വ​ന്നു​ത​ട്ടി

    ക​ണ്ണു​ക​ളി​ൽ തൊ​ട്ടു​നി​ന്ന്

    പ​ല​ത​രം​നി​റ​ങ്ങ​ളാ​യ്

    സ്ഥ​ടി​ക​ത്തി​ൻ​ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി

    ലൊ​ഴു​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ത​ല​പൊ​ക്കി

    ​െവ​ച്ചു, താ​ണു​പോ​കു​മ്പൊ​ഴും

    ഒ​ഴു​കു​ന്ന​ കി​നാ​വു​ക​ൾ

    ക​ണ്ടു​ക​ണ്ടു, സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ്.

    ============

    കു​റി​പ്പ്: ഒ​ഴു​കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത പു​ഴ​ക​ളെ​യും മ​ന​സ്സു​ക​ളെ​യും ഓ​ർ​ത്താ​ണ് ഈ ​ക​വി​ത.

    മ​ഞ്ഞു​ക​ട്ട ഏ​ക​ദേ​ശം പ​ത്തി​ലൊ​ന്നു ഭാ​ഗം ജ​ല​ത്തി​നു​മു​ക​ളി​ൽ പൊ​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കും.

