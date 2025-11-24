Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    നെ​രൂ​ദ​യും കാ​ഫ്ക​യും

    Posted On date_range 24 Nov 2025 9:45 AM IST
    Updated On date_range 24 Nov 2025 9:45 AM IST
    നെ​രൂ​ദ​യും കാ​ഫ്ക​യും
    By
    ബിജോയ് ചന്ദ്രൻ
    ഒ​റ്റ​യ്ക്ക് ടൗ​ണി​ൽ

    വെ​യി​ലാ​യ് ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ

    പെ​ട്ടെ​ന്നൊ​രാ​ളെ നാം ​ക​ണ്ടു​മു​ട്ടു​ന്നു

    ത​മ്മി​ൽ പ​രു​ങ്ങി​യ​ടു​ത്തു​കൂ​ടു​ന്നു,

    കു​ശ​ലം പ​റ​ഞ്ഞ​ങ്ങ് കൂ​ട്ടു​കാ​രാ​വു​ന്നു!

    പ​ണ്ടു​തൊ​ട്ടേ ത​മ്മി​ലൊ​ട്ടി​ന​ട​ന്ന​വ​ർ

    എ​ന്നു ക​ൺ​ക​ൾ നി​റ​ച്ച് ഭാ​വി​ക്കു​ന്നു,

    ത​ട്ടു​ക​ട​യി​ൽ​നി​ന്നും പ്രി​യ​ത്തോ​ടെ

    ക​ട്ട​ൻ​ചാ​യ കു​ടി​ച്ച് തീ​പാ​റു​ന്നു.

    വെ​ച്ചു​നീ​ട്ടി​യ സി​ഗ​ര​റ്റ് ഞാ​ൻ വ​ലി

    നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടും ക​ത്തി​ച്ചു​വ​ലി​ക്കു​ന്നു,

    അ​യാ​ളി​ലെ തീ​യ് ക​ട​മാ​യ് വാ​ങ്ങി​യ

    അ​ൽ​പ​നേ​ര​ത്തെ എെ​ന്റ പ​ഴ​ങ്കൂ​ട്ട്

    ക​ട​ത്തി​ണ്ണ​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ക​വി​ത​ക്കെ​ട്ട​ഴി​ക്കു​ന്നു,

    അ​ട​ഞ്ഞ തി​യേ​റ്റ​റി​ൻ ഗേ​റ്റി​നു പു​റ​ത്ത്

    കീ​റി​യ പോ​സ്റ്റ​റാ​യ് കാ​റ്റി​ലാ​ളു​ന്നു

    ഒ​ടി​ഞ്ഞ സ്ലാ​ബി​ന്റെ പാ​യ​ലി​ൽ തെ​ന്നി

    ഒ​രു കു​മ്പി​ള​ട്ടാ​ണി​ക്ക​ട​ല കൊ​റി​ക്കു​ന്നു

    സ്​​കൂ​ൾ വി​ട്ട നേ​ര​ത്ത് വീ​ട്ടി​ലേ​യ്ക്കോ​ടു​ന്ന

    കു​ട്ടി​ക​ളെ​പ്പാ​ളി​നോ​ക്കി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു,

    ഡി. ​വി​ന​യ​ച​ന്ദ്ര​ന്റെ പ​ക്ഷി​ച്ചി​റ​കു​ള്ള

    ഷ​ർ​ട്ടി​നെ​പ്പ​റ്റി ഞാ​ന​റി​യാ​തെ പ​റ​യു​ന്നു!

    കാ​ടു​ക​ത്തു​ന്ന ക​വി​ത​യെ​പ്പ​റ്റി​യും

    കൂ​ടു​വി​ട്ട കു​ണു​ക്കി​പ്പ​ക്ഷി​യെ​പ്പ​റ്റി​യും

    കാ​യി​ക്ക​ര​യി​ലെ ക​ട​ലി​നെ​പ്പ​റ്റി​യും

    പേ​ര​റി​യാ​ത്ത മ​ര​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി​യും

    നേ​രു തൊ​ടു​ത്ത

    പെ​രും​കാ​റ്റി​നെ​പ്പ​റ്റി​യും പ​റ​യു​ന്നു

    അ​പ്പോ​ള​യാ​ൾ നി​ന്ന നി​ൽ​പി​ൽ മാ​നം​തൊ​ട്ട്

    കൂ​ന്ത​ച്ചേ​ച്ചി എ​ന്ന ക​വി​ത ചൊ​ല്ലു​ന്നു!

    പാ​ബ്ലോ നെ​രൂ​ദ​യും

    താ​ൻ​ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന്

    ക​വി​ത തോ​ർ​ന്ന കി​ത​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു,

    കാ​ഫ്ക​യെ​ന്ന് ചി​രി​പ്പ​ങ്കു പ​റ്റി ഞാ​ൻ

    കൈ​കൊ​ടു​ത്ത് ചോ​ര​ച്ചൂ​ടു പ​ക​രു​ന്നു!

    ക​ട​മ്മ​നി​ട്ട​ക്കാ​വ് തീ​ണ്ടാ​ൻ ന​മു​ക്കെ​ന്നാ–

    ല​ടു​ത്ത വ​ണ്ടി​ക്ക് ക​യ​റി​പ്പോ​യാ​ലോ?

    എ​ന്നു ഞാ​നൊ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​തേ​യു​ള്ളൂ,

    ക​ൺ​ക​ളി​ൽ തീ​ക്കാ​റ്റു​ര​ഞ്ഞ സു​ഹൃ​ത്ത​താ

    കു​റ​ത്തി​ചൊ​ല്ലി മു​ടി​ക്കെ​ട്ട​ഴി​ക്കു​ന്നു!

    കാ​ട്ടാ​ള​നാ​യി ക​ടു​ന്തു​ടി കൊ​ട്ടു​ന്നു,

    എ. ​അ​യ്യ​പ്പ​ന്റെ വെ​യി​ൽ​തി​ന്ന പ​ക്ഷി​യാ​യ്

    വി​ല​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ​ക​ൽ പ​തു​ക്കെ മ​റ​യു​ന്നു

    ഇ​ന്നൊ​രു ദി​വ​സ​മേ

    അ​യാ​ളെ കാ​ണാ​ൻ പ​റ്റൂ,

    ഇ​നി​യും ക​ണ്ടാ​ൽ ത​മ്മി–

    ലോ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മി​ല്ല!

    ജോ​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ജീ​വി​ത–

    ഭാ​രം ചു​മ​ന്നു മ​ടു​ത്ത മ​നു​ഷ്യ​ർ

    ബ​സ്സി​നു​ള്ളി​ൽ പാ​ടേ ദുഃ​ഖി​ച്ചി​രു​ന്നും

    ക​മ്പി​യി​ൽ തൂ​ങ്ങി​യാ​ടി​യും വേ​ച്ചും

    ഒ​റ്റ​ക്കാ​ലി​ൽ​നി​ന്നു ത​ല​പു​ക​ച്ചും രാ​ത്രി

    ചി​ല​വി​ടാ​ൻ വേ​ണ്ടി വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കോ​ടു​ന്നു

    വെ​റു​തെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടു​പേ​രെ​ക്ക​ണ്ട്

    വി​സ്​​മ​യ​ത്തോ​ട​വ​ർ ചു​ണ്ടു​കോ​ട്ടു​ന്നു

    ക​ല്ല​ച്ചി​ല​ച്ച​ടി​ച്ച മ​ഞ്ഞ​ക്ക​ട​ലാ​സി​ന്റെ

    കു​ത്തു​ല​ഞ്ഞ ഏ​തോ പു​സ്​​ത​കം ത​ന്നി​ട്ട്

    പെ​ട്ടെ​ന്ന​യാ​ള​ങ്ങു പോ​യ്മ​റ​ഞ്ഞേ​ക്കാം.

    സ​ത്യ​ത്തി​ലെ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മാ​ണ​ല്ലേ,

    അ​ൽ​പ​നേ​ര​ത്തേ​ക്ക് ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​വാ​ൻ!


