ഇശ്ഖിന്റെ ചരട് കെട്ടുമ്പോള്‍ ഇറങ്ങിയോടുന്ന ചേട്ടകള്‍

ചെമ്പിച്ച വെയില് എഴുന്നള്ളിയ പകല്, പുരയോട്ടില് മുള്ളി ചീറ്റുന്ന മഴ, കുറുക്കന്റെ താലികെട്ടല്. ഇത്താന്റെ വളയിട്ട് തട്ടം ചിറ്റി നോക്കി വെള്ളി പാദസരങ്ങളെ പാകം നോക്കുന്നു, വടക്കേ മുറിയിലൊരു പതിന്നാലുകാരന്. മൂന്ന് പെങ്കുട്ട്യോളെ പെറ്റ ശേഷം സ്വർഗം സ്വപ്നം കണ്ടുറങ്ങിയ ഉമ്മാക്ക്, ഒടൂലെ നേര്ച്ച കൊടുത്തുണ്ടായോന്, അവറാന്, സുന്നത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചോന്. ആങ്കുട്ടിയോളെ കളികളിലൊന്നും ഏര്പ്പെടാതെ പെണ്ങ്കുട്ടിയോള്ക്കൊപ്പം കുത്തിപ്പെരയിലെ അടക്കളയിലവന് ചോറ് വേവിച്ചു. കറി വെച്ചു. വെച്ചും കൂട്ടാനും വിളമ്പി. നാട്ടിലെ കാരണവന്മാരുടെ കണ്ണുകളവനെ പറ്റിപ്പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നു. പെണ്ണ്...
