എട്ട്‌ സി. ആമിന, സന്ധ്യ, മേരി

ഉച്ചയൂണിന് ബെല്ലടിച്ചു. എട്ട് സി ക്ലാസിലെ ഡെസ്ക്കുകൾ തീൻമേശയായ്. ആമിനയും സന്ധ്യയും മേരിയും ചുറ്റുമിരുന്നു. ചോറ്റുപാത്രങ്ങൾ നിരന്നു, ഇറച്ചിയുടെ മണംതൂവി, വറുത്ത് മൊരിഞ്ഞ മീനിലേക്ക് ആ കണ്ണുകൾ ഊളിയിട്ടു. സാമ്പാറും അവിയലും നാവിൽ രസക്കൂട്ടൊരുക്കി. ആ കൈകൾ പാത്രങ്ങളിൽനിന്ന് പാത്രങ്ങളിലേക്ക് ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പോത്തിറച്ചിയും അയലയും മുരിങ്ങയും വെണ്ടയും പപ്പടവും ഉണ്ണിമാങ്ങയും അവരെ ഊട്ടി. മനസ്സിലാരോ കെട്ടിയ മതിലുകൾ ക്ലാസ്സുമുറിയിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണു. ബെല്ലടിച്ചു. സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പിരീഡ്. ബുദ്ധനും രാമനും നബിയും യേശുവും ക്ലാസിലെത്തി. ‘നന്മ’യുടെ വെളിച്ചം...
