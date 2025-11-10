Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    നീല ജനാലകളുള്ള വീട്

    Posted On 10 Nov 2025 10:00 AM IST
    Updated On 10 Nov 2025 10:00 AM IST
    Malayalam poem
    By
    ദീപ്തി സൈരന്ധ്രി
    നടുവളഞ്ഞ തെങ്ങിൽനിന്ന് വീണ

    ഉണക്ക തേങ്ങകൾ

    വേലിയേറ്റത്തിൽ,

    കണ്ടത്തിൽനിന്നും

    മുറ്റത്ത് വന്നു ഉമ്മ​െവയ്ക്കുന്ന

    വടക്കേ തുരുത്തിലാണെന്റെ വീട്.

    ഒന്നാം പാളി തുറക്കുമ്പോൾ

    വിജാഗിരിക്ക് തുരുമ്പൊച്ച കേൾക്കുന്ന

    ശരിയ്ക്കങ്ങ് തുറന്നിടുമ്പോളേക്ക്

    ഉപ്പ്കാറ്റ്

    നെറുകംതല വരെയടിക്കുന്ന,

    ഈർപ്പമടിച്ച് മടുത്ത്

    ഉറയുരിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ

    നീല ജനലുകളുള്ള വീട്.

    കുമ്മായപ്പൂശലുകൾ പൊഴിഞ്ഞുവീണ

    ചോപ്പ്തറയിലേക്ക്

    ഏറ്റത്തിൽ* വീടുകാണാനെത്തിയ

    ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ,

    ചെമ്മീകുഞ്ഞുങ്ങൾടെ കലപില.

    കുതിർന്ന കട്ടിലിനു മേലെ

    ഒറ്റക്കയ്യൻ കസേരയും

    പൂപ്പല് പടർന്ന പൂപ്പരത്തി പെട്ടിയും

    രൂപക്കൂട്ടിലെ മഞ്ഞുമാതാവിനെയും

    ഒതുക്കി​െവച്ച്,

    ഓരോ ഏറ്റത്തിലും

    പെറുക്കിക്കൂട്ടി മടുത്ത

    സന്ധ്യാവിന്റെ കെട്ട്യാള് വെരോണി

    എടപ്പള്ളിക്ക്** നേർന്ന പൂവനെയും കെട്ടിയിട്ട്

    വളംകടികൊണ്ട്

    പൊറുതിമുട്ടിയ

    വെരലുകൾക്കിടയിൽ

    ടർപ്പന്റൈൻ, തുണിയിൽ മുക്കിയൊപ്പി,

    ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർന്ന

    കട്ടിലിൽ ചുരുണ്ട് കിടന്നു.

    ==================

    *വേലിയേറ്റം

    **ഇടപ്പള്ളി പള്ളിയിൽ ഗീവർഗീസ് പുണ്യാളനുള്ള പൂവൻകോഴി നേർച്ച

