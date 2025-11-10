കാട്ടിലൊരു മീന്‍

കടലില് തിരകളില് പാട്ടും പാടി പുള്ളിക്കുത്തുകളാല് ഉടല് നിറഞ്ഞൊരു മീന് ഒരുനാള് തുള്ളിച്ചാടി. ചാട്ടം ചട്ടിയിലേക്കായിരുന്നില്ല. മണലും പുഴയും ഇടനാടിന്റെ ഇരുമ്പു മണ്ണും കടന്നു ദൂരെക്കിഴക്കേങ്ങോ കറുത്ത മണ്ണില് കുരുത്ത കരിംപച്ചക്കാട്ടില് ചെന്നു വീണു. തണുവില്ലാതുടല് വെന്തു കാണാനൊരു തുള്ളി നീരില്ലാതുഴന്നു ശ്വാസം പതിയെപ്പതിയെ താണു. ഇഡയോ പിംഗലയോ ഇല്ല ചെകിളകള് നീലിച്ചു. കാറ്റില് കിളികള് പാടുമ്പോള് കടലിന്റെ ആരവമോര്ത്തു. തിമിംഗലപ്പാട്ടുകളോര്ത്ത് ചെവി വട്ടം കൂര്പ്പിച്ചു. മാനെന്ന് കരുതിയെന്നും മാനുകള് വന്നവളോട് മിണ്ടി. മാനല്ല ഞാനൊരു മീനല്ലോ കടല്...
*ഇവള് പറയുന്നതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല