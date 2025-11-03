Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകവിതchevron_rightകണികാവിലാസം

    കണികാവിലാസം

    Posted On date_range 3 Nov 2025 7:30 AM IST
    Updated On date_range 3 Nov 2025 7:30 AM IST
    Malayalam poem
    cancel
    By
    ബാബു സക്കറിയ
    text_fields
    bookmark_border

    ഒരു പക്ഷിയുടെ പാട്ടു കേൾക്കുന്നുണ്ട്

    പക്ഷിയേതെന്നറിയില്ല

    പാടുന്ന പക്ഷീ നീയെവിടെ

    എത്ര ചില്ലകൾ

    എത്രയെത്രയെത്രയെത്രയിലകളിലകൾ

    ചില്ലകളിലെല്ലാ

    മിലകൾക്കിടകളിലെല്ലാം തിരഞ്ഞു

    പാടുന്ന പക്ഷീ നീയെവിടെ

    ചില്ലകളിലെല്ലാം

    ഇലകൾക്കിടയിലെല്ലാം

    പലപല പക്ഷികൾ

    പലപലപലയൊച്ചകൾ

    ഒക്കെയും മറ്റൊച്ചകൾ

    പാട്ടെങ്ങോ മറ

    ഞ്ഞിരുന്നു തുളുമ്പുന്നു

    പാട്ടിലെ മൗനം പടർന്നുകത്തുന്നു

    മറന്നുപോയവർ

    മരത്തണലുകളിലിരിപ്പുണ്ട്

    മാഞ്ഞുപോയവർ മരച്ചില്ലകളിലിരിപ്പുണ്ട്

    പാടുന്ന പക്ഷീ നീയെവിടേ

    പാറിനടക്കുന്നു

    ആകാശം നിറയെ

    മുക്കുപണ്ടങ്ങൾ

    പാടുന്ന പക്ഷീ

    നീയെവിടെ നിന്റെ

    പാട്ടു മാത്രം കേൾക്കുന്നുണ്ട്

    കാര്യമൊന്നുമില്ല

    എന്നാൽ എന്തോ ഒന്നുണ്ട്

    ഒരർഥവുമില്ല എങ്കിലു

    മെന്തോ ഒന്നുണ്ട്

    എന്തോ ഒന്നിൽ ഞാനുണ്ട്

    പാടുന്നൊരു പക്ഷിയുണ്ട്

    പക്ഷിയുടെ പാട്ടു കേൾക്കുന്നുണ്ട്

    പാട്ടിലൂടറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷിയുടെ

    പ്രാണന്റെ പിടപ്പ്

    ശ്വാസത്തിന്റെ ലയം

    എലുമ്പിനുള്ളിലെ തീയ്

    ചോരയുടെ ഭൂതോന്മാദം

    മാംസത്തിന്റെയാൽക്കെമി

    തൂവലിന്റെ കുമ്പസാരം

    ചിറകിന്റെ മിന്നൽ

    പാട്ടിലുണ്ട് പക്ഷി

    പാട്ടുതന്നെ പക്ഷി

    ഒരു പക്ഷിയുടെ പാട്ടുകാണുന്നുണ്ട്

    പാട്ടായ പക്ഷീ നിന്റെ പാട്ടൊരു കു

    ന്നതിന്റെ

    കിഴക്കേ ചെരുവി

    ലാറുമണിസൂര്യൻ

    പടിഞ്ഞാറു പൊന്തുന്നു പന്ത്രണ്ടുമണിച്ചന്ദ്രൻ

    വടക്കേ ചെരുവിൽ കൊയ്യുന്ന വയലിന്റെ വിസ്താരം

    തെക്കേച്ചെരുവി

    ലുറങ്ങുന്ന കാടിന്നഗാധത

    നെറുകയിൽ ഞാൻ

    ചുറ്റിലും

    ലോകപ്പടർച്ച.

    Show More expand_more
    News Summary - Malayalam poem
    X