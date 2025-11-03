ഖാലിദ് ബ്നു വലീദിന് ഡിസ്മിസൽ ഓർഡർ

1. അവർ നമ്മിൽനിന്ന് അറേബ്യൻ യുഗം മോഷ്ടിച്ചു നബിയുടെ വിശുദ്ധ ഗേഹത്തിൽനിന്ന് ഫാത്തിമത്തുസ്സഹ്റായെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഓ, സലാഹുദ്ദീൻ അവർ വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ആദിമ കോപ്പി വിറ്റ് തുലച്ചു അലിയുടെ കണ്ണിലെ ദുഃഖം അവർ വിറ്റു ഓ, സലാഹുദ്ദീൻ അവർ താങ്കളെയും വിറ്റു ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ പരസ്യമായി ലേലംചെയ്തു വിറ്റു. 2.ശാം വിജയാനന്തരം ഖാലിദിനെ അവർ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കി എന്നിട്ട്, ജനീവയിൽ അംബാസഡറായി നിയമിച്ചു കറുത്ത ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ച സിഗരറ്റിന്റെ രുചി നുകർന്ന് ഫ്രഞ്ച് കൊറിച്ചുകൊണ്ട് യൂറോപ്പിലെ ബാറുകളിൽ ഒരു കടലാസ് കോഴിയെപോലെ അദ്ദേഹം നടന്നു നീങ്ങുന്നു അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനചിഹ്നങ്ങൾ...
മൊഴിമാറ്റം: വി.എ. കബീർ
ഖാലിദ് ബ്നു വലീദ്: നബിയുടെ കാലത്തെ വീര സൈന്യാധിപൻ
ഫാത്തിമത്തുസ്സഹ്റാ: നബിയുടെ മകൾ
സലാഹുദ്ദീൻ: കുരിശ് പടയെ തോൽപിച്ച സൈന്യാധിപൻ
കറുത്ത ശിരോവസ്ത്രം: ജൂത പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ കറുത്ത തൊപ്പി ധരിക്കണമെന്ന ആചാരം ഓർക്കുക
മിലീം: ഈജിപ്ഷ്യൻ നാണയം