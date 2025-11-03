വീണാ സഹസ്രാബുദ്ധ ഉച്ചത്തിൽ പാടുംനേരം നീ ഉണർന്ന് വരുമായിരിക്കും എന്റെ ഓർമയുടെ അവസാനമാണ് ഞാൻ കാണാത്ത നീ രാത്രിയെത്ര കറുപ്പാണ് ഞാൻ എന്നെ നീ നിന്നെയും കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ വീണാ സഹസ്രാബുദ്ധ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നീ എന്റെ മരണവുമാണ് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ കൂടിപ്പോയൊരിഷ്ടം കുന്നോളം വളർന്നപ്പോൾ ഒരു മരം നിറച്ചും പൂവുകളാണ് ഒരു പൂവ് ഒരോർമയാണ് ആകാശം നിറച്ചും പൂക്കൾ വഴികളിലൊക്കെയും പകലുകളും രാത്രികളും ഇന്നും വിട്ടുമാറാതെ വീണാ സഹസ്രാബുദ്ധ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആകാശം തുറന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ദൂരങ്ങളിൽ ഞാൻ മുങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ട് ഇനി...
