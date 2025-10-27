Begin typing your search above and press return to search.
    പൊരുൾതിരിവ്

    Posted On date_range 27 Oct 2025 9:30 AM IST
    Updated On date_range 27 Oct 2025 9:30 AM IST
    പൊരുൾതിരിവ്
    By
    ജസ്റ്റിൻ പി. ജയിംസ്
    മുടിയിഴകളായി കണ്ണിലുരുമ്മുന്നു മൂക്കറ്റത്തു പതുങ്ങുന്നു ‘‘പനിക്കുന്നോ’’യെന്ന് നെറ്റിമേൽ തൊട്ടറിയുന്നു കവിളുചൊറിഞ്ഞുതരവെ താടിരോമങ്ങളിൽ കുരുങ്ങുന്നു ഓർമകൾ -എന്നു ഞാനവളുടെ മുലക്കൂർപ്പിൽ വിരൽ വിരിച്ചു തലയിൽ കാൽചവിട്ടിയുറച്ചുനിന്ന് കലർന്നൊട്ടിയ വെളുപ്പുകറുപ്പുകളിൽ മുഖത്തേറെയുള്ളൊരാ ഉമ്മത്തടങ്ങളെ ലാക്കാക്കി അരുമയായി ഒഴുകിയിറങ്ങുന്നത് മറവിയുടെ വടിവുകളാ- ണെന്നവളെന്റെ ചെവിഭൂവിലൊരുനനവുനട്ടു ഇത്രയുമായപ്പോഴേക്കും കാടുകയറിച്ചത്തു- പ്പൊയ്പോയ പൂച്ചകളുടെ ഉടലുതിന്നു- വീർത്ത പുഴുക്കൾ മയങ്ങിവീണ് താഴേക്കുരുണ്ടുരുണ്ട് ഉച്ചിയിലൊരു...

