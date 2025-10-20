ഒരു പെൺകിടാവ്

ഈ ചിത്രത്തിലെ പെൺകിടാവിനെ നീ അറിയുമോ? പണ്ട് എന്നും ഈ വഴിയിൽക്കൂടി അവൾ കടന്നുപോയിരുന്നു. എന്നും പച്ചയും വെള്ളയും യൂണിഫോം ധരിച്ചാണ് അവൾ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നത്. പോവുമ്പോൾ എന്നും അവൾ ഗേറ്റിങ്കൽ നിന്ന് എന്നോട് ഒത്തിരി സംസാരിക്കും. അവൾ എന്നെ കൂട്ടുകാരിയായാണ് കണ്ടത്. ഒരുദിവസം അവളെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത പ്രയാസം. ദിവസവും വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടേ അവൾ സ്ഥലം വിടൂ അവൾ എന്തും തുറന്ന് പറയും അങ്ങനെ എനിക്ക് അവളോട് വല്ലാത്ത ഒരിഷ്ടം ഉണർന്നു. അവൾ നല്ലവണ്ണം പഠിക്കും എല്ലാ മത്സരത്തിലും ഒന്നാമത്. വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരുദിവസം അവളെ കണ്ടില്ല. ഞാൻ അവളെയും...
