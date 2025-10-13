ഞെട്ടുകൾ കാൺകെ അടർന്നുപോയ പൂക്കളെ സങ്കൽപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ചുടുചോര കിനിയുന്ന ചെമ്പരത്തി അല്ലെങ്കിൽ തൂവെള്ളസ്സൂര്യകാന്തി. ചുറ്റും പരന്നിരുന്ന ഗന്ധം പിടിതരുന്നില്ല. താഴെ, പൊഴിഞ്ഞ ഇതളുകളില്ല. പാൽനുണഞ്ഞ ശലഭങ്ങളോ തേനൂറ്റിയ തുമ്പികളോ ചുറ്റുമില്ല. വ്രണിതകാലം കറുത്തഞെട്ടിൽ കുറുകിനിന്നു. കാറ്റുകൾ വന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചു. മഞ്ഞുതുള്ളികൾ ഉമ്മവച്ചു. ഉദ്യാനങ്ങളുടെ രഹസ്യമായ ഉന്മാദം അതിൽ തുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ മണത്തുനോക്കി. പൗരാണികമായ ഒരു വാസനയുണ്ട്. ഇതിഹാസ നായകരെ മോഹിപ്പിച്ച മാദകമണം! ഞാൻ ചുണ്ടുകൾ ചേർത്തു. നുണഞ്ഞോളൂ എന്ന് കുമിഞ്ഞു കൂമ്പുകയായി...
