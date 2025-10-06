രണ്ട്​ കവിതകൾ

1. മരിച്ച പലരുടെയും ചുണ്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുകാര്യങ്ങൾ പറയാനായ് വെമ്പിയ ചുണ്ടുകൾ മാഞ്ഞിട്ടും മായാതീ ലോകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും ചെയ്യുക ജീവിച്ചിരിക്കവേ യോജിച്ച വാമൊഴികൾ വേർപെട്ടൊഴുകുന്ന ജീവിതപ്പുഴകളിൽ വിയോജനത്തിന്നസ്ഥികൾ പൂത്തേക്കാം കരയിൽ പിടിച്ചിട്ട മീനിന്റെ ഭാഷയിൽ കാഴ്ചകൾ മിണ്ടുന്ന പോലെയോ നിശ്ചലം! മൗനക്കടലുകൾ വാക്കിലെ കാടിന്റെ നോക്കെത്താ യാത്രകൾ വാചാലസീമകൾ എത്രമേൽ കാലം വരഞ്ഞിട്ട ചുണ്ടുകൾ ചുംബനച്ചൂടുകൾ ചുണ്ടിനാൽ ചാലിച്ച മഴവിൽ രുചികളിൽ മനനങ്ങൾ കണ്ടവർ ഒരു മാത്ര പക്ഷേ തിരികെ വന്നേക്കാം മറുപാതിയിൽ ജിഹ്വതൻ ചുഴികളിൽ മിണ്ടാതെ...
