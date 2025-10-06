‘‘ഹാ പ്രപഞ്ചമേ’’ എന്നാരാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒട്ടുമേ, താലോലമോടാത്ത ആ പൊട്ടിത്തെറി വിത്തിനൊരു പേരിടാൻ പൂജ്യമെന്ന നേരനിലയിൽ നിശ്ചലമെന്ന കാലനിലയിൽ ഒരു കൊടുമ്പൻ സ്ഫോടനത്തിലൂടെ, കുതിച്ചണഞ്ഞ ഊർജപ്പരലുകൾ ഒന്നിച്ച് ഊറിയടിഞ്ഞ നാളിൽ... വേണ്ടുന്ന നേരമെടുക്കാതെ ഒറ്റക്കുതിപ്പിന് അതിവളർച്ച വന്ന സൂര്യനെ അതു കണ്ണേറാകാതങ്ങൾക്കകലെ ചൂടുവേലികൾകുത്തി നടുക്കിരുത്തി. ആകെ ചുറ്റിയോടി, ദിക്കിരമ്പം വകയാനുള്ള...
