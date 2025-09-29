ഈ ഫ്രെയ് മിൽ ഇനി ചിത്രങ്ങളില്ല കണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെല്ലാം പാളി പാസ് വേഡ് ശരിയല്ലത്രെ! കേബിൾ, ബൽറ്റ്, ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് കൈപ്പത്തികൾ, കാൽപാദങ്ങൾ വളരെ നേർത്ത കൈകൾ. വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ ലെൻസ് തകരാറിലാകും വൈഡ് ആംഗിളിൽ 130 മുഖങ്ങൾ പിശാചിന്റെ ദംഷ്ട്രകളുള്ളവ പിശാചാകും പാസ് വേഡെന്ന് കരുതി. തടാകത്തിന്റെ വൈഡാംഗിളിൽ കുറെ കാട്ടുപോത്തുകൾ തലപൊക്കി നോക്കിയിട്ട് കാട് കയറുന്നു. ചവിട്ടിയൊടിച്ച അസ്ഥികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൾ ഒരു കിലുക്കം ചില മുദ്രാവാക്യങ്ങൾപോലെ മുരൾച്ച. പാസ് വേഡില്ലാതെ വായിക്കാവുന്നത് പോസ്റ്റ്േമാർട്ടം റിപ്പോർട്ട് മാത്രം. കഴുത്ത് ഞെരിച്ച മുഷ്ടികൾ ഉറക്കെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ...
